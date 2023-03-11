İsrail 16 yaşındaki çocuğu öldürdü

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerince Batı Şeria’nın Kalkilya kentinde göğsünden vurulan 16 yaşındaki Emir Memun Avde’nin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Filistin resmi haber ajansı WAFA da İsrail askerleri ile Filistinliler arasında Kalkilya girişindeki askeri kontrol noktası yakınında arbede çıktığını, İsrail askerlerinin Filistinlilere gerçek ve plastik mermiyle müdahale ettiğini aktardı. Haberde, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan ve Kalkilya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Avde’nin hayatını kaybettiği kaydedildi. Bu saldırıyla İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin son bir haftada öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 15’e, yılbaşından bu yana ise 81’e yükseldi.