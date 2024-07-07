İsrail 275 gündür katliam yapıyor: Gazze'de can kaybı 38 bin 153'e çıktı

Filistin Sağlık Bakanlığı, terör devleti İsrail'in Nusayrat'ta bir okulu vurduğunu, saldırıda 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığını duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri ise “Burası hem bir gizlenme yeri hem de Gazze'de faaliyet gösteren IDF birliklerine yönelik saldırıların yönlendirildiği ve gerçekleştirildiği operasyonel bir altyapı olarak hizmet vermiştir” ifadelerini kullandı.