İsrail 80 yaşındaki ABD vatandaşının ölümüne sebep oldu

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in, göz altına alınmasından sonra 12 Ocak 2022'de ölü bulunan ABD vatandaşı Filistinli Ömer Esad’ın ölümüne ilişkin soruşturma raporu üzerine açıklama yaptı.

ABD'den Esad'ın ölümüyle ilgili açıklama

Açıklamada, “Esad'ın ölüm şeklinden derin endişe duymaya devam ediyoruz. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Komutanlığı soruşturması üzerine kamuya yapılan açıklamayı; rapordaki ‘olayı ahlaki kusur’ ve ‘insan hayatının kutsallığının korunmaması’ tespitlerini de içeren bulguları not ediyoruz.” denildi.

Ayrıca, soruşturma raporundaki “Netzah Yehuda” Taburu Komutanı ve olaya karışan birimden sorumlu diğer askerler hakkında disiplin cezası verildiği bilgisine işaret edilen açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri bu davada kapsamlı bir ceza soruşturması ve tam hesap verebilirlik beklemektedir.” denildi.

REKLAM

İşgalci İsrail sorumluluğunu inkar etti

İsrail ordusu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölgede görev yapan komutanlardan gelen ilk rapora göre İsrail askerlerinin Celceliye köyünde "bir terörle mücadele operasyonu yürüttüğü", bölgedeki "inceleme sırasında bir Filistinlinin aramaya direndiği için gözaltına alındığı ancak gece saatlerinde salındığı" öne sürüldü.

Ne olmuştu

Ramallah'a bağlı bir köyde yaşayan Filistin Ömer Esad, 12 Ocak gece saatlerinde bir akrabasının evinden dönerken İsrail askerlerinin devriyesine denk gelmişti. Görgü tanıklarına göre, İsrail askerleri Esad'ın arabasını durdurmuş, yaşlı adamı arabasından orantısız güç kullanarak indirmiş, adamı dipçiklerle darp etmişti.

Esad'ın ellerini plastik kelepçe ile bağlayan İsrail askerleri, yaşlı adamı metrelerce sürükleyerek inşaat halindeki bir binanın altına götürüp yerde uzunca bir süre tutmuştu

REKLAM

Kalp ve şeker hastası yaşlı adam, sağlık durumunun ağırlaştığının anlaşılmasının ardından sağlık ekiplerine teslim edilmesine rağmen geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

ABD yönetimi, Amerikan vatandaşı Esad'ın ölümüne ilişkin İsrail yönetiminden açıklama talep etmişti.

İşgalci İsrail askerleri ahlaki kusurlu sayıldı

İsrail Ordusu'ndan olaya ilişkin soruşturma üzerine açıklamada, Ramallah kentine bağlı bir köyde gözaltına alındığı sırada gördüğü kötü muamelenin ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden ABD vatandaşı Filistinli Esad'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada İsrail askerlerinin Esad'ı kontrol etmeden bırakmalarının "ahlaki bir kusur" ve "yanlış karar" olduğu sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Esad'ın ABD vatandaşı olması nedeniyle soruşturma raporunun, ABD'nin askeri ataşeliğine iletildiği açıklanmıştı.

REKLAM

Gözaltında uğradığı şiddetin kurbanı olan yaşlı adamın ailesinden İsrail'e tepki

Milwaukee İslam toplumu, hayatının çoğunu ABD'nin Milwaukee eyaletinde geçiren ve Çarşamba günü Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından gözaltına alındıktan sonra ölü bulunan Filistinli-Amerikalı vatandaşı Ömer Esad’ın ölümünün yasını tutuyor.

Milwaukee Journal Sentinel'e konuşan kızlarından Hala Hamad, "Ailemiz perişan ve kalbi kırık" dedi. "Hepimizin içinde bir boşluk bırakıyor. Onu kaybetmenin acısı katlanıyor çünkü son saatlerinde neler yaşadığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

DÜNYA İsrail askerleri Filistinli bir genci öldürdü

OYNAT 00:53 Kudüs Muhafızı Şeyh Raid Salah 15 yıllık yasağın ardından Mescid-i Aksa'ya kavuştu Mescid-i Aksa Muhafızı olarak bilinen, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, 15 yıllık giriş yasağının bitiminin ardından işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Harem-i Şerif'e girdi. Cemaatle birlikte akşam namazını eda eden Salah, Mescidi Aksa'da sevinçle karşılandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder