Dünya İsrail 80 yaşındaki ABD vatandaşının ölümüne sebep oldu
ORTADOĞU

İsrail 80 yaşındaki ABD vatandaşının ölümüne sebep oldu

Ramallah'ta İsrail polisinin gözaltında uyguladığı şiddet sonucu 80 yaşındaki ABD vatandaşı Filistinli Ömer Esad hayatını kaybetti. ABD Dışişleri Bakanlığı, işgalci İsrail askerleri tarafından Ramallah'a bağlı bir köyde gözaltına alındıktan sonra ölü bulunan ABD vatandaşı Filistinli 80 yaşındaki Ömer Esad'ın ölümüne ilişkin derin endişelerini yinelerken, Washington’ın tam bir cezai soruşturma ve hesap verebilirlik beklediğini açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İsrail 80 yaşındaki ABD vatandaşının gözaltındayken ölümüne sebep oldu
Ömer Esad'ın ailesi

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in, göz altına alınmasından sonra 12 Ocak 2022'de ölü bulunan ABD vatandaşı Filistinli Ömer Esad’ın ölümüne ilişkin soruşturma raporu üzerine açıklama yaptı.

ABD'den Esad'ın ölümüyle ilgili açıklama

Açıklamada, “Esad'ın ölüm şeklinden derin endişe duymaya devam ediyoruz. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Komutanlığı soruşturması üzerine kamuya yapılan açıklamayı; rapordaki ‘olayı ahlaki kusur’ ve ‘insan hayatının kutsallığının korunmaması’ tespitlerini de içeren bulguları not ediyoruz.” denildi.

Ayrıca, soruşturma raporundaki “Netzah Yehuda” Taburu Komutanı ve olaya karışan birimden sorumlu diğer askerler hakkında disiplin cezası verildiği bilgisine işaret edilen açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri bu davada kapsamlı bir ceza soruşturması ve tam hesap verebilirlik beklemektedir.” denildi.

İşgalci İsrail sorumluluğunu inkar etti

İsrail ordusu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölgede görev yapan komutanlardan gelen ilk rapora göre İsrail askerlerinin Celceliye köyünde "bir terörle mücadele operasyonu yürüttüğü", bölgedeki "inceleme sırasında bir Filistinlinin aramaya direndiği için gözaltına alındığı ancak gece saatlerinde salındığı" öne sürüldü.

Ne olmuştu

Ramallah'a bağlı bir köyde yaşayan Filistin Ömer Esad, 12 Ocak gece saatlerinde bir akrabasının evinden dönerken İsrail askerlerinin devriyesine denk gelmişti. Görgü tanıklarına göre, İsrail askerleri Esad'ın arabasını durdurmuş, yaşlı adamı arabasından orantısız güç kullanarak indirmiş, adamı dipçiklerle darp etmişti.

Esad'ın ellerini plastik kelepçe ile bağlayan İsrail askerleri, yaşlı adamı metrelerce sürükleyerek inşaat halindeki bir binanın altına götürüp yerde uzunca bir süre tutmuştu

Kalp ve şeker hastası yaşlı adam, sağlık durumunun ağırlaştığının anlaşılmasının ardından sağlık ekiplerine teslim edilmesine rağmen geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

ABD yönetimi, Amerikan vatandaşı Esad'ın ölümüne ilişkin İsrail yönetiminden açıklama talep etmişti.

İşgalci İsrail askerleri ahlaki kusurlu sayıldı

İsrail Ordusu'ndan olaya ilişkin soruşturma üzerine açıklamada, Ramallah kentine bağlı bir köyde gözaltına alındığı sırada gördüğü kötü muamelenin ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden ABD vatandaşı Filistinli Esad'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada İsrail askerlerinin Esad'ı kontrol etmeden bırakmalarının "ahlaki bir kusur" ve "yanlış karar" olduğu sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Esad'ın ABD vatandaşı olması nedeniyle soruşturma raporunun, ABD'nin askeri ataşeliğine iletildiği açıklanmıştı.

Gözaltında uğradığı şiddetin kurbanı olan yaşlı adamın ailesinden İsrail'e tepki

Milwaukee İslam toplumu, hayatının çoğunu ABD'nin Milwaukee eyaletinde geçiren ve Çarşamba günü Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından gözaltına alındıktan sonra ölü bulunan Filistinli-Amerikalı vatandaşı Ömer Esad’ın ölümünün yasını tutuyor.

Milwaukee Journal Sentinel'e konuşan kızlarından Hala Hamad, "Ailemiz perişan ve kalbi kırık" dedi. "Hepimizin içinde bir boşluk bırakıyor. Onu kaybetmenin acısı katlanıyor çünkü son saatlerinde neler yaşadığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail askerleri Filistinli bir genci öldürdü
DÜNYA
İsrail askerleri Filistinli bir genci öldürdü

Kudüs Muhafızı Şeyh Raid Salah 15 yıllık yasağın ardından Mescid-i Aksa'ya kavuştu
OYNAT 00:53
Kudüs Muhafızı Şeyh Raid Salah 15 yıllık yasağın ardından Mescid-i Aksa'ya kavuştu
Mescid-i Aksa Muhafızı olarak bilinen, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, 15 yıllık giriş yasağının bitiminin ardından işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Harem-i Şerif'e girdi. Cemaatle birlikte akşam namazını eda eden Salah, Mescidi Aksa'da sevinçle karşılandı.

ABD'nin İsrail'e özelden itiraz ettiği iddia edildi: Tek taraflı ve yasa dışı yerleşim planlarına karşı çıkılıyor
DÜNYA
ABD'nin İsrail'e özelden itiraz ettiği iddia edildi: Tek taraflı ve yasa dışı yerleşim planlarına karşı çıkılıyor
Uzaydan gelmişti

Uzaydan gelmişti

​Dünyanın en büyük elması satıldı: Fiyatı dudak uçuklattı.
Bakan Özer duyurdu

Bakan Özer duyurdu

​Şimdiye kadar yüz yüze eğitime ara verilen derslik sayısı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağdan Elektrik faturasını ödemiyorum diyen Kılıçdaroğluna tepki: Provokasyon peşinde

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıkladı.

​Bilim insanları araştırdı: 90 dakika kuralı.

​'Fay kırıldı kırılacak' deyip riskli bölgeleri tek tek açıkladı.

​Emekli olma planları yapanlar için maaşı artırma fırsatı.

​Aralık ayında yüzde 11,2 olarak gerçekleşti.

​Kurşun yağmuruna tutulan Halil Falyalı'nın vücuduna 16 mermi isabet etmiş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: İş dünyası nefes alacak.

​İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler.

​Konya'da yoğun kar sonrası tipi çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.