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İsrail ablukasının üstünden 81 gün geçti: Yardım tırları Gazze'ye girdi

İsrail ablukasının üstünden 81 gün geçti: Yardım tırları Gazze'ye girdi

09:3322/05/2025, Perşembe
DHA
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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in uyguladığı 81 günlük ablukanın ardından ilk kez, çoğunluğu uluslararası ve sivil toplum kuruluşlarına tahsis edilen 87 yardım tırının bölgeye giriş yaptığını duyurdu.

Gazze'de 81 günlük ablukanın ardından ilk yardım tırlarının bölgeye girdiği açıklandı.


Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in uyguladığı 81 günlük ablukanın ardından ilk kez, çoğunluğu uluslararası ve sivil toplum kuruluşlarına tahsis edilen 87 yardım tırının bölgeye giriş yaptığını duyurdu. Yardımların büyük bölümünün un, temel gıda ve çocuklara yönelik besleyici destek ürünlerinden oluştuğu kaydedildi.



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