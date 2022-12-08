Dünya İsrail askerleri Batı Şeriada üç Filistinliyi katletti
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İsrail askerleri Batı Şeria'da üç Filistinliyi katletti

Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria bölgesine bağlı Cenin kentinde İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi AA
İsrail askerleri Batı Şeriada üç Filistinliyi katletti
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Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu sabah İsrail işgal güçlerinin Cenin'deki saldırısı sırasında 3 kişinin öldüğü kaydedildi.

Açıklamada, hayatını kaybedenlere ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine aktardıklarına göre, Cenin'e baskın düzenleyen İsrail güçleri ile onlara karşı koyan onlarca Filistinli arasında çatışma çıktı. İsrail askerlerinin Filistinlilere ait araçlara ateş açması sonucu birçok vatandaş yaralandı.

Öte yandan, açıklama yapan İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Cenin kampı çevresinde işgal güçlerine karşı silahlı şekilde konulduğunu ve içlerinden bazılarını yaralamayı başardıklarını duyurdu.

Gelişmelere dair İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

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