İsrail askerleri görme engelli Filistinli’yi evinde darp etti

Dünya

Mahmud’un son sözleri

Mısır’da Sisi cuntasının idam ettiği 9 gençten biri olan Mahmud el Ahmedi’nin mahkeme kayıtları yayınlandı. “Başsavcıya yönelik saldırı”ya katılmakla suçlanan Ahmedi, “Suçunu kabul ettin” diyen hakime, korkunç işkenceleri ortaya koyan bir cevap veriyor: Bana elektrikli işkence cihazı ver, sana 20 tane Enver Sedat’ı öldürdüğünü itiraf ettireyim. Bize Mısır’a 20 yıl yetecek kadar elektrik verdiler.