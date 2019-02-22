Dünya İsrail askerleri görme engelli Filistinliyi evinde darp etti
ORTADOĞU

İsrail askerleri görme engelli Filistinli’yi evinde darp etti

İsrail askerleri görme engelli Filistinli’yi evinde darp etti

İsrail askerleri, Batı Şeria’da sözde ‘arama yapmak için’ girdikleri evde, ev sahibi görme engelli adamı darp etti.

Haber Merkezi DHA
İsrail askerlerinin darp ettiği görme engelli Filistinli.
İsrail askerlerinin darp ettiği görme engelli Filistinli.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, olayın Filistin'de Batı Şeria'nın merkezindeki Beytullahim'e bağlı ed-Doha beldesinde meydana geldiğini duyurdu.

  • Habere göre, hasta ve görme engelli Monther Mezher, çocukları ve eşi ile evde bulunduğu esnada, sabah 04:40 sıralarında İsrail askerleri eve baskın yaptı. “İsrail Savunma Gücü’yüz” diye bağıran askerler, aile fertlerinin yüzlerini duvara dönmesini ve hareket etmemelerini söyledi. Eşinin, Mezher’in görme engelli olduğunu söylemesine rağmen Mezher’i darp eden askerler, bir yandan da aramayı sürdürdü. ‘Bir şüpheliyi yakalamak için’ arama yaptığını söyleyen askerler, aradığını bulamayınca evi terk etti.


Olay sonrası yaralı Monther Mezher hastanede tedavi altına alındı. 15 yıl önce görme yetisini kaybettiğini; 11 yıldır da böbrek hastalığı nedeniyle diyalize girdiğini söyleyen Monther Mezher, “Neye uğradığımızı şaşırdık. Eve hırsız girdiğini zannettik. Bir anda içeri ‘İsrail Savunma Gücü’yüz’ diye bağıran adamlar girdi. Neden evimde olduklarını sordum, cevap vermiyorlardı. Çocuklarıma yüzlerini duvara dönmelerini söylediler. Beni darp ettiler” dedi.

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