Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya İsrail askerleri tarafından öldürülen 14 yaşındaki Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı
ORTADOĞU

İsrail askerleri tarafından öldürülen 14 yaşındaki Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı

İsrail askerleri tarafından öldürülen 14 yaşındaki Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı

İşgal altındaki Batı Şeria’da dün İsrail askerleri tarafından karnından vurularak öldürülen 13 yaşındaki Ali Ayman Nasr Abu Alia, yüzlerce Filistinli tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Merkezi İHA
İsrail askerleri tarafından karnından vurularak öldürülen 14 yaşındaki Ali Ayman Nasr Abu Alia.
İsrail askerleri tarafından karnından vurularak öldürülen 14 yaşındaki Ali Ayman Nasr Abu Alia.

Filistin’de işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Ramallah’ın kuzeydoğusunda yer alan Muğayir köyünde dün İsrail’in yasa dışı yerleşim birimlerine karşı yapılan protesto sırasında İsrail askerleri tarafından karnından vurularak öldürülen 14 yaşındaki Ali Ayman Nasr Abu Alia, yüzlerce Filistinli tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Alia için Ramallah’da cenaze töreni düzenlenirken, Filistin bayrakları taşıyan yüzlerce kişinin katıldığı törende, İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Ermenistan’ın eski Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi savaşa sokmakta başarısız olduk
DÜNYA
Ermenistan’ın eski Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi savaşa sokmakta başarısız olduk

İsrail askerleri 5 kişiyi yaraladı

Dünkü protesto sırasında İsrail askerleri Filistinlilere gerçek ve plastik mermilerle müdahale ederek 1’i çocuk 5 Filistinliyi yaralamıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ağır yaralanan 14 yaşındaki Alia’nın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarılmıştı.
Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, İsrail ordusunun Ramallah yakınlarında gerçek mermiyle yaraladığı çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine İsrail’e inceleme başlatması çağrısında bulunmuştu. Mladenov, çocukların uluslararası hukuka göre özel koruma hakkına sahip olduklarını ve şiddetten korunmaları gerektiğini vurgulamıştı.

Uygur Türklerine zulmü tek tek anlattı: Domuz eti yedirmek için kutsal günleri seçiyorlardı...
DÜNYA
Uygur Türklerine zulmü tek tek anlattı: Domuz eti yedirmek için kutsal günleri seçiyorlardı...
Abone Ol Google News
Karantinayı duyan apar topar kaçtı

Karantinayı duyan apar topar kaçtı

Jandarma ekipleri tüm giriş çıkışları kapattı.
İşkenceleri tek tek anlattı

İşkenceleri tek tek anlattı

​Domuz eti yedirmek için kutsal günleri seçiyorlardı...
İlk Milli Helikopter Motoru Teslim Töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar

Bakanlık <br>harekete geçti

Bakanlık
harekete geçti

Çocuk bedeni üzerinden ticaret yapamayacaklar.
Adım adım takip

Adım adım takip

​Bakan Soylu, denetim noktalarıyla ilgili sayıyı açıkladı.
Karayılan'ın postacısı yakalandı

Karayılan'ın postacısı yakalandı

​PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirilmişti.
Yine aynı manzara

Yine aynı manzara

​İstanbullu saatlerce duraklarda kaldı.
İzmirli nefes alamıyor

İzmirli nefes alamıyor

Hava kirliliği vatandaşı isyan ettirdi.
Sağlık çalışanlarını ağlatan istekler

Sağlık çalışanlarını ağlatan istekler

​"Ne yaşadığını görseniz dışarı çıkmak istemezsiniz."

Lüks aracı<br>parçalara ayırdı

Lüks aracı
parçalara ayırdı

​Diyarbakır'da akıllara durgunluk veren yöntem.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.