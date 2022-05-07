Dünya İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeriada ateş açtığı Filistinli ağır yaralandı
ORTADOĞU

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da ateş açtığı Filistinli ağır yaralandı

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu omuzundan yaralanan 21 yaşındaki Filistinlinin Kalkilya kentindeki hastaneye nakledildiği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeriada ateş açtığı Filistinli ağır yaralandı
Arşiv.

Yapılan saldırıda çok kan kaybettiği belirtilen Filistinli gencin durumunun "kritik olduğu" kaydedildi.

Açıklamada bulunan görgü tanıkları, Filistinli gencin Kalkilya'nın güneyindeki Habla kasabası yakınlarında Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) yakınında yaralandığını söyledi.

İsrail güçleri, Batı Şerialı bazı Filistinlilerin, İsrail içinde bazı İsraillilerin ölümüyle sonuçlanan saldırılar gerçekleştirmesinin ardından Ayrım Duvarı'ndaki tüm açıklıkları kapatmıştı.

Binlerce kaçak Filistinli işçi, İsrail içinde ve işgal altındaki bölgelerdeki iş yerlerine bu duvardaki açıklıklardan geçerek ulaşıyordu.

Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, İsrail'in inşa ettiği Ayrım Duvarı'nın ötesinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya gitmek ve İsrail içindeki akrabalarını ziyaret etmek için özel izne ihtiyaç duyuyor.

Uluslararası Af Örgütü gibi çok sayıda uluslararası, İsrailli ve Filistinli insan hakları örgütü, İsrail'i, Filistinlilere karşı uyguladığı seyahat kısıtlamaları, zorla yerinden etme ve keyfi gözaltılar gibi sistematik hak ihlalleri nedeniyle "apartheid rejimi" olarak tanımlıyor.

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