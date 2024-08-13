İsrail ateşkesi sabote ediyor

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı gündemine ilişkin açıklamalar yaptı. Herkesin gündeminin Gazze'deki acı tablo olduğunu belirten Çelik, “Giderek bu tablo daha da yoğunlaşıyor. İnsanların büyük göç dalgası içinde ölümden kaçmak için Gazze'nin içinde hareket etmesi bile orada nasıl bir yoksulluk ve yoksunluk içinde yaşadığını gösteriyor. Artık son bombalamalarda insanların cesetine dahi ulaşılamıyor” dedi.

NETANYAHU MUTLAKA YARGILANMALI

“İnsanlık tarihinin en soykırımcı hükümeti olarak Netanyahu hükümeti, muhakkak suretle yargılanmalıdır” vurgusu yapan Çelik, şöyle devam etti: “Bugün Fransa, Almanya, İngiltere Gazze'ye insani yardım erişiminin tam olarak açılması için çağrı yaptılar. Bu çağrılar İslam dünyasından gelmiyor sadece. Herhangi bir demokrasiye sahip, Gazze konusunda hassasiyet sahibi ülkelerin yaptığı çağrılar. Ama İsrail bu çağrıların hiçbirine uymuyor. Burada temel soru şudur. Fransa, Almanya, İngiltere, BM bu çağrıyı yaparken bu çağrılara olumlu karşılık vermeyen hatta daha çok insan öldüren İsrail'e karşı yaptırım ne olacak? Ne zaman bir ateşkes iradesi uluslararası toplumda yükseliyor, o sırada bir suikast ya da bir saldırı gerçekleştiriliyor. İsrail bu ateşkes iradesini sabote etmek için ortaya koyduğu bir tutum olarak geliyor.”

CİNAYET ŞEBEKESİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ

“İsrail Dışişleri Bakanı, Hitler'in bakanı gibi davranmaya devam ediyor. Netanyahu şebekesi birbiriyle katliam ve ahlaksızlıkta yarışıyorlar. En son İsrail Maliye Bakanı çıktı, Gazzelilerin açlığa terk edilmesinin İsrail'in hakkı olduğunu savundu. Bunun karşısında BM'den, Avrupa Birliği Dış İlişkilerden Sorumlu Temsilcisinden ağır ifadelerle cevap verildi ama tecavüzleri savunan cinayet şebekesi ile karşı karşıyayız. Heniyye'nin şehit edilmesi de barış çağrılarının iyice yukarı çıktığı Heniyye'nin de barış konusunda yüksek bir sesle seslendiğinde oldu. Barış çağrıları yapılmışken, İsrail'in buna cevabı bir okulu bombalamak şeklinde oldu.”

ATTIĞI ADIMLAR YANLIŞ SONUÇ DOĞURACAKTIR

Kerkük'te yapılan seçimde KYB'den vali seçilmesine ilişkin soruya da, Çelik şu yanıtı verdi: “Başından beri Irak'ta biz kimsenin dışlanmadığı kapsayıcı bir politikadan yanayız. Burada KYB'nin fiili bir birim oluşturarak Türkmenleri dışlaması, Arapları dışlaması, KDP'yi dışlaması gibi siyaset tarzının doğru olmadığını değerlendiriyoruz. Bu kapsayıcı bir politikaya ihtiyaç duyan Irak için iyi değil Kerkük için de son derece yanlış yaklaşımdır. Bu seçim bu çerçeveye aykırı seçimdir. Fiili bir durum oluşmuştur, sadece KYB eksenli bir tutum ortaya konuldu. Bu sağlıklı ve kabul edilebilir bir durum değil. Bunun tamamen kapsayıcı çerçeveye dönmek için hızlı adım atılması gerektiğini düşünüyoruz. Yoksa başka sorunlarla karşı karşıya kalınır. Bütün Iraklıları kapsayan modeller ancak Irak'a hizmet edebilir. Onun dışında Irak'taki hiziplerin fiili alanlar oluşturarak, parçalar oluşturarak attığı adımlar yanlış sonuç doğuracaktır.”

Kılıçdaroğlu'na gönderilen mesaj yok

14 Ağustos’un AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatan Çelik, “14 Ağustos'ta bütün milletimizi AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanımızın yapacağı konuşmayı dinlemeye davet ediyoruz. 23'üncü yılımızı her zaman partimizin 18 yaşındaki dinamizmi ile kutlayacağız” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir araya geleceği iddiasının sorulması üzerine Çelik, “Cumhurbaşkanımız tarafından Kılıçdaroğlu'na gönderilmiş herhangi bir mesaj yoktur” dedi.

Yeni anayasa çalışmaları ekimde başlıyor

AK Parti, ekim ayında "yeni anayasa" çalışmalarına başlayacak. Edinilen bilgiye göre, AK Parti, "sivil ve demokratik bir anayasa" hazırlama hedefi çerçevesinde yapılan çalışmalara hız verdi. Bu kapsamda AK Parti Siyasi ve Hukuk İşler Başkanlığı, ilk olarak akademisyenler ve hukukçuların katıldığı çalıştay düzenleyecek. Yeni yasama döneminin başlamasının ardından ekim ayında gerçekleştirilecek çalıştayla "nasıl bir anayasa" olması ve anayasa çalışmalarının şekline ilişkin konular ele alınacak. Çalıştaydan çıkacak sonuç rapor haline getirilerek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunulacak.







