İsrail ateşkesi sabote ediyor: Lübnan'da katliam

ABD İran arasındaki ateşkeste ‘Lübnan krizi’ yaşandı. Arabulucu Pakistan’ın ateşkesin Lübnan’ı da kapsadığını belirtmesine rağmen İsrail ve ABD’den itiraz geldi. Lübnan’ın ateşkese dahil olmadığını savunan İsrail, ülkeyi ağır bir bombardımana tuttu. Dün sabah saatlerinden itibaren Lübnan’ın güneyindeki Sur kentinin yanı sıra başkent Beyrut’un güneyindeki Hizbullah’ın kalesi Dahiye’de çok sayıda nokta için tahliye emri yayınladı. Tahliye emirlerinin hemen ardından, Güney Lübnan, Cebel-i Lübnan, Bekaa Vadisi ve Beyrut’ta 10 dakika içinde 100’den fazla noktaya bombardıman düzenlendi. Bombardıman gün boyunca devam etti. Onlarca bina yerle bir edildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırılarda en az 254 kişinin hayatını kaybettiğini, binden fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. Çok sayıda yaralının durumunun ağır olduğu, ölü sayısının artabileceği belirtildi. Lübnan Başbakanlığı ülkede 1 günlük yas ilan etti.

TRUMP: DAHİL DEĞİL

ABD Başkanı Trump da konuyla ilgili açıklama yaptı. Trump PBS kanalının muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, "Lübnan Hizbullah yüzünden anlaşmaya dahil edilmedi. O mesele de halledilecek. Sorun yok." değerlendirmesinde bulundu. İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırılarını onaylayıp onaylamadığıyla ilgili soruyu da cevaplayan Trump, "Bu, anlaşmanın bir parçası, bunu herkes biliyor. Bu ayrı bir çatışma." dedi.

HÜRMÜZ YENİDEN KAPANDI

İsrail ve ABD’den yapılan açıklamalardan sonra İran’dan da karşı hamle geldi.Fars News Haber ajansı, Lübnan saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçişi durdurulduğunu duyurdu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüşen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan de ateşkeste tarafların taahhütlerine bağlı kalması gerektiğini vurguladı. Pezeşkiyan, İran’da Siri ve Lavan adasına yapılan saldırıların ateşkesi ihlal anlamına geldiğini belirterek, “İran’ın sunduğu 10 şarttan birisi de Lübnan’da ateşkesin sağlanmasıdır. İran her türlü saldırıya karşılık verecektir.” dedi.

ŞERİF: SALDIRILARI DURDURUN

Şerif ise, Lübnan’a yönelik İsrail saldırılarının anlaşmanın bir parçası olarak durdurulması gerektiğini söyleyerek, ülkesinin, bölgesel istikrar ve barış için tüm ülkelerle işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. Devrim Muhafızları Ordusu ise İsrail’e misilleme yapılabileceğini ilan etti: Lübnan'a yönelik saldırılar derhal durdurulmazsa, bölgedeki işgalci saldırganlara pişman edici bir karşılık vereceğiz.



