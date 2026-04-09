Sabotaja fırsat verilmeden ateşkes uygulansın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD-İran arasındaki geçici ateşkesin sahada tam uygulanması vurgusu yaptı.

ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail’i de kapsayan geçici ateşkese ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, “28 Şubat’tan beri bölgemizi yangın yerine çeviren savaşta dün gece ilan edilen ateşkesten memnuniyet duyuyoruz” dedi.

SABOTAJ UYARISI YAPTI

“Olası tahrik ve sabotajlara fırsat verilmeden ateşkesin sahada tam olarak uygulanmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullanan Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı: “Başta dost ve kardeş Pakistan olmak üzere ateşkes ilanına giden süreçte katkısı olan tüm aktörleri canıgönülden tebrik ediyoruz.”

BARIŞIN SESİNİ YÜKSELTECEĞİZ

“Savaş, çatışma, gerilim ve zulümlerden çok çekmiş coğrafyamızın bir an önce barışa, huzura, istikrara kavuşması samimi temennimizdir. Türkiye, bölgesinde ve dünyada barışın sesini yükseltmeye devam edecektir.”

İLK GÜNDEN BERİ DİPLOMASİ

Öte yandan Erdoğan, savaşın başladığı günden beri barış için yoğun çaba gösterdi. Tüm diplomatik mekanizmaları harekete geçiren Erdoğan, liderlerle sürekli görüşmeler yaparak çatışmaların bir an önce sona ermesi için diplomasi kapısının kapanmaması telkinlerinde bulundu. Barış masasına oturmanın önemini vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin barışa giden yolda elinden geleni yaptığını ve yapmaya devam edeceğini ifade etti.





Sabotajlara karşı teyakkuzda olun

Türkiye, ABD-İran arasındaki geçici ateşkesten memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Ateşkesin ardından hem Dışişleri Bakanlığı hem de siyasiler açıklama yaparak barışın kalıcı olması mesajları paylaştı. “Geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz” açıklaması yapan Dışişleri Bakanlığı “Geçici ateşkesin sahada tam olarak uygulanması gerektiğini vurguluyor ve tüm tarafların varılan mutabakata bağlı kalmasını ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Geçici ateşkesi, tüm dünyayı etkileyen çatışma sürecinin ardından alınmış olumlu bir adım olarak memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

LEVENT'TEKİ SALDIRI TESADÜF DEĞİL

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek “Bir yanda barış arayışları ve diplomatik temaslar devam ederken, diğer yanda İstanbul’da karanlık yüzünü gösteren birtakım malum çevrelerin vekâlet unsurları eliyle gerçekleştirilen terör saldırısı, Türkiye’yi hedef almıştır. Beşiktaş Levent’te meydana gelen menfur terör saldırısı, ilk etapta ‘İsrail Başkonsolosluğu hedef alındı” şeklinde servis edilmiş olsa da, konsolosluğun boş olduğu gerçeği olayın mahiyetinin daha farklı olduğuna dair emareler göstermiştir. Saldırının, jeopolitik konumu ve güçlü finans altyapısıyla öne çıkan alternatif merkezlerden biri olan İstanbul’da Levent gibi kritik bir bölgede, uluslararası şirketlerin yoğunlaştığı bir alanda ve doğrudan güvenlik güçlerimizi hedef alacak şekilde gerçekleştirilmiş olması tesadüf değildir” dedi.

DİPLOMASİYE DESTEK VERİN

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Diplomasi masası kurulmuşken, bu masaya dönük provokasyonlara ve sabotajlara karşı tüm uluslararası toplum teyakkuzda olmalıdır. Diplomasi masasına tüm dünyanın destek vermesi gerekir” değerlendirmesi yaptı.





Güvenlik mimarisinde kilit rol

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta ateşkesi kolaylaştırmak ve çatışmaların tırmanmasını önlemek için arka planda tüm kurumlarla eş güdüm halinde aktif ve etkin bir çaba gösterdi. Bu kapsamda, MİT başlangıçta çatışmaların önlenmesi için tüm taraflarla yoğun temaslarda bulundu. Bu süreçte, MİT Başkanlığı tarafından ABD, İran, Irak, Pakistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt, Mısır, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya başta olmak üzere çok sayıda ülkeyle yürütülen temaslar, Türkiye’nin bölgenin güvenlik mimarisindeki kilit rolünü bir kez daha ortaya koydu.





Kundaklamaya fırsat verilmesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Trump-Erdoğan görüşmesinde liderler, ilan edilen ateşkes başta olmak üzere, bölgedeki güncel gelişmeleri ele aldı. Ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, tüm dünya için oldukça zorlu ve sıkıntılı geçen 40 günün ardından aralanan iki haftalık fırsat penceresinin kalıcı bir barış anlaşması için çok iyi değerlendirilmesi ve sürecin kundaklanmasına fırsat verilmemesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, çözüm çabalarına, Türkiye’nin desteğinin artarak süreceğini vurguladı.





Dünya Lübnan için harekete geçmeli

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından yayınlanan bildiride bölgemizdeki savaşlardan Terörsüz Türkiye hedefine kadar bir dizi konuda mesajlar verildi. Bildiride özetle şunlar kaydedildi.

* Bölgemizi ve tüm dünyayı büyük bir belirsizliğe sürükleyerek küresel ekonomik dengeleri olumsuz etkileyen İsrail ve ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik gayretlerden memnuniyet duyulduğu belirtilmiştir.

* "(Terörsüz Türkiye) Çevremizde yaşanan savaş, çatışma ve tahriklerin süreci sabote etmesine izin verilmeyeceği ve terörün milletimizin gündeminden geri dönmemek üzere çıkarılacağı vurgulanmıştır."

* "İsrail yönetiminin Gazze'deki ateşkes ihlalleri ve Batı Şeria topraklarını gasp girişimlerinin yanı sıra Mescid-i Aksa ve Harem-i Şerif'in tarihi kimliği ile hukuki statüsünü aşındırmaya yönelik eylemlerinin, barış sürecine ve iki devletli çözüm yaklaşımına zarar verdiği belirtilmiştir."

* "İsrail yönetiminin işgal politikalarını Lübnan'a da teşmil etmesinin yeni insani trajedilere sebep olduğu vurgulanarak, hukuk dışı bu eylemler karşısında uluslararası toplum harekete geçmeye çağrılmış, Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik güçlü desteğimiz teyit edilmiştir."





Şahbaz Şerif

ŞERİF'TEN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Erdoğan-Şerif görüşmesinde de ateşkes ele alındı. Erdoğan, Şerif'e ateşkes sürecindeki rolleri nedeniyle teşekkür etti. Erdoğan, iki haftalık barış sürecinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Şerif de Erdoğan'a ateşkes sürecine katkıları için teşekkür etti. Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile yaptığı görüşmede ise saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini yineledi ve Türkiye'nin bu süreçte Katar'ın sergilediği yapıcı tutumu takdirle karşıladığını dile getirdi.







