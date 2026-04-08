Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'den 'İran'da ateşkes' gündemli telefon görüşmesi

8/04/2026, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile İran'daki ateşkesi ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek İran’daki ateşkesi ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, iki haftalık barış sürecinin kalıcı barış ve istikrar için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı ve Türkiye’nin sürece katkısını sürdüreceğini belirtti. Görüşmede Erdoğan, Al Sani’ye Katar’a yönelik saldırılar için geçmiş olsun dilekleri de iletildi.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İran’da sağlanan ateşkes ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Erdoğan, iki haftalık ateşkesin sağlanmasıyla kalıcı barış ve istikrar için önemli bir fırsat yakalandığını, bu fırsatın heba edilmemesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye’nin önümüzdeki süreçte de barış için katkı sunmaya devam edeceğini ifade etti.

Ayrıca görüşmede Erdoğan, Al Sani’ye Katar’a yönelik saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletirken, Türkiye’nin bu süreçte Katar’ın sergilediği yapıcı tutumu takdirle karşıladığını vurguladı.



