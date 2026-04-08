Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'den 'İran'da ateşkes' gündemli telefon görüşmesi

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İran’da sağlanan ateşkes ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Erdoğan, iki haftalık ateşkesin sağlanmasıyla kalıcı barış ve istikrar için önemli bir fırsat yakalandığını, bu fırsatın heba edilmemesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye’nin önümüzdeki süreçte de barış için katkı sunmaya devam edeceğini ifade etti.

Ayrıca görüşmede Erdoğan, Al Sani’ye Katar’a yönelik saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletirken, Türkiye’nin bu süreçte Katar’ın sergilediği yapıcı tutumu takdirle karşıladığını vurguladı.







