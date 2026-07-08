Bakan Fidan NATO Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını vurguladı: Avrupa-Atlantik güvenliğinin gündemi etraflıca ele alındı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını belirterek, tüm müttefiklerin lider düzeyindeki katılımının Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyulan güvenin göstergesi olduğunu ifade etti. Zirvede Avrupa-Atlantik güvenliğinin ve NATO'nun dönüşümünün ele alındığını aktaran Fidan, NATO 3.0 vizyonu çerçevesinde daha güçlü bir Avrupa’nın temellerinin atıldığını vurgulayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Genel Sekreter Rutte'ye teşekkür etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “NATO’nun dönüşümüne dair yoğun tartışmaların sürdüğü kritik bir dönemde düzenlenen Zirve’de, Avrupa-Atlantik güvenliğinin gündemindeki önemli meseleler etraflıca ele alındı" dedi.
Bakan Fidan, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da ev sahipliği yaptığımız NATO Zirvesi başarıyla tamamlandı. Bu tarihi Zirve’ye tüm Müttefiklerin lider düzeyinde katılmış olması, ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza duyulan güvenin bir göstergesidir. NATO’nun dönüşümüne dair yoğun tartışmaların sürdüğü kritik bir dönemde düzenlenen Zirve’de, Avrupa-Atlantik güvenliğinin gündemindeki önemli meseleler etraflıca ele alındı. NATO 3.0 vizyonu çerçevesinde daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa’nın temelleri atıldı. Ülkemizin 22 yıl aradan sonra NATO Zirvesi’ne yeniden ev sahipliği yapmasına imkân sağlayan stratejik vizyonu ve güçlü liderliği dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Zirve hazırlıkları sırasında yakın çalışma yürüttüğümüz NATO Genel Sekreteri Rutte’ye ve Müttefik ülke Dışişleri Bakanlarına teşekkür ediyoruz. NATO Ankara Zirvesi’nin ülkemizin ve tüm Müttefiklerimizin huzuru ve güvenliği için hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.
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