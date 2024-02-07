Gazze'de üç ayı aşkın süredir katliamlarını sürdüren İsrail, yeni soykırım saldırısına hazırlanıyor.
Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes kararını reddetti.
Açıklamada bulunan Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırılarının birkaç ay içinde sonuç vereceğini savunarak hedeflerinden dönmeyeceklerini söyledi.
Hamas'ın ateşkes önerisine karşı çıkan Netanyahu, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini açıkladı.