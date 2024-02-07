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Dünya

Ateşkesi reddeden Netanyahu'dan soykırıma devam etme kararı: Hedefimizden dönmeyeceğiz

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırılarının birkaç ay içinde sonuç vereceğini savunarak hedeflerinden dönmeyeceklerini söyledi. Öte yandan Netanyahu, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini de açıkladı.

20:48 - 7/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 21:40 - 7/02/2024 Çarşamba
AA
Binyamin Netanyahu
Binyamin Netanyahu

Gazze'de üç ayı aşkın süredir katliamlarını sürdüren İsrail, yeni soykırım saldırısına hazırlanıyor.

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes kararını reddetti.

Açıklamada bulunan Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırılarının birkaç ay içinde sonuç vereceğini savunarak hedeflerinden dönmeyeceklerini söyledi.

Hamas'ın ateşkes önerisine karşı çıkan Netanyahu, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini açıkladı.





#Gazze
#Ateşkes
#Binyamin Netanyahu
1 saat önce
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