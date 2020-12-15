İsrail Başbakanı Netanyahu Mossad'a yeni başkan atadı: Kod adı 'D'

Gündem

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye kendi milli sanayisini kuracak

Canlı yayında gündemi değerlendiren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş "Türkiye bu kadar büyük para verdiği S-400'leri laf olsun diye almadı, ihtiyacı var. S-400 mü bilmem F-35 mi? Tartışmalarına gerek kalmadan Türkiye kendi milli sanayisini kuracaktır. Bundan da endişe ettikleri için Türkiye'ye karşı birtakım yaptırımları tabiri caizse bir sopa olarak Türkiye'nin ensesinde, başının üstünde tutmaya çalışıyorlar hiçbir karşılığı olmayacak" açıklamasında bulundu.