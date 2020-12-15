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Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu Mossada yeni başkan atadı Kod adı D
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İsrail Başbakanı Netanyahu Mossad'a yeni başkan atadı: Kod adı 'D'

İsrail Başbakanı Netanyahu Mossad'a yeni başkan atadı: Kod adı 'D'

İsrail Başbakanı Netanyahu, Dış İstihbarat Servisi Mossad'a mevcut Başkan Yossi Cohen'in yardımcısını atama kararı aldı. Yeni başkanın kimliği ise güvenlik nedeniyle sadece "D" harfiyle belirtildi.

Haber Merkezi AA
Binyamin Netanyahu
Binyamin Netanyahu

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Binyamin Netanyahu, Mossad'ın başkanını değiştirdi.

  • Mossad Başkanlığına 2016 yılında getirilen Cohen'in yakın zamanda emekliye ayrılacağı vurgulanan açıklamada, yeni başkanın kimliği ise güvenlik nedeniyle sadece "D" harfiyle belirtildi.

Cohen, son dönemde İsrail ile Arap ülkeleri arasında yaşanan normalleşme sürecinde önemli rol oynamıştı.

İsrail hükümetinin, Mossad'ın yeni başkanı "D"nin atama kararını onaylama takvimi ise henüz netleşmedi.

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