Dünya İsrail Başbakanı Netanyahunun bulunduğu restoranın yakınlarına roket düştü
ORTADOĞU

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bulunduğu restoranın yakınlarına roket düştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, seçim çalışmaları kapsamında Biru's Sebi kentini ziyaret etti. Burada bir restorana giren Netanyahu'nun içerde olduğu sırada, kente roket atıldı.

Haber Merkezi AA
İsrail Başbakanı Netanyahunun bulunduğu restoranın yakınlarına roket düştü
İsrail Başbakanı Netanyahu.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyindeki Biru's Sebi (Beer Şeva) kentine roket atıldığı bildirildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'den İsrail tarafına bir roket atılması üzerine bölgede sirenlerin devreye girdiğini belirtti.

Adraee, olaya ilişkin daha fazla detay vermedi.

Netanyahu restorandan apar topar çıkarıldı

Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlere göre, söz konusu roket Başbakan Binyamin Netanyahu'nun seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu Biru's Sebi kenti kırsalına düştü.

Sosyal medyaya, roketin düşmesiyle birlikte sirenlerin çaldığı ve Netanyahu'nun apar topar bulunduğu restorandan çıkarıldığına ilişkin görüntüler yansıdı.

İki yıl içinde 4'üncü kez erken genel seçim için sandık başına gidilen İsrail'e Gazze'den roket atılması dikkati çekti.

Gazze'deki Filistin direniş gruplarından ise henüz olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Gazze’den atılan roket İsrail'i panikletti: Netanyahu bulunduğu restorandan apar topar çıkarıldı
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Gazze’den atılan roket İsrail'i panikletti: Netanyahu bulunduğu restorandan apar topar çıkarıldı
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyindeki Biru's Sebi (Beer Şeva) kentine roket atıldığı bildirildi. Ayrıca roketin düştüğü bölgeye yakın olan Başbakan Netanyahu, bulunduğu restorandan apar topar çıkarıldı.

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