Dünya İsrail basını katliamı itiraf etti Haaretz gazetesinden öldürülen Gazzeli çocuklar manşeti
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İsrail basını katliamı itiraf etti: Haaretz gazetesinden 'öldürülen Gazzeli çocuklar' manşeti

İşgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılarda katliam yapıldı, 67'si çocuk 253 kişi hayatını kaybetti. Her fırsatta katliamı reddeden İsrail basını, bu kez ülke gündemine oturan bir habere imza attı. Ülkenin en çok okunan gazetesi Haaretz, bugünkü birinci sayfasında, Gazze'deki son İsrail saldırılarında şehit olan 67 Gazzeli çocuğun fotoğraflarını "Gazze'de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli budur" başlığıyla yayınladı. 67 çocuğun isim ve fotoğraflarına tek tek yer verilen manşet, büyük tartışmalara neden oldu.

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İsrail basını katliamı itiraf etti: Haaretz gazetesinden öldürülen Gazzeli çocuklar manşeti
Haaretz gazetesinden 'öldürülen Gazzeli çocuklar' manşeti

Şeyh Cerrah'ta Filistinlilerin evlerine hukuksuz şekilde el koyan ve gerginliği tırmandıran İsrail yönetimi, daha sonra Mescid-i Aksa'ya saldırmıştı. İsrail polisi, Aksa'da iftar eden ve ibadet yapan Müslümanları hedef almış, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanmıştı. Filistinliler ise Harem-üs Şerif'ten ayrılmayarak, nöbet tutmaya başlamıştı. İsrail polisi ise ertesi sabah, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale etmişti. Bu müdahale sonrası yüzlerce Müslüman yaralanmıştı.

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İşgalci Tel Aviv yönetimi, daha sonra 10 Mayıs'ta Gazze'ye saldırılar başlattı. 11 gün sonra ateşkes imzalandı. Ancak bu bombardımanlar sonucunda 67'si çocuk yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi de yaralanmıştı.

  • İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi ise, bugünkü birinci sayfasını bu çocuklara ayırdı. 67 Filistinli çocuğun fotoğraflarını yayınlayan gazete, "Gazze'de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli budur" manşetini attı.

İşgalci İsrail Mescid-i Aksa'daki kadınları hedef aldı
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İşgalci İsrail Mescid-i Aksa'daki kadınları hedef aldı
İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi içinde, Filistinli kadınların bulunduğu bölmeye göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla saldırdı. İçeride mahsur kalan kadınlar ve çocuklar korku dolu anlar yaşadı.

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Daha önce reddettiler

Haaretz gazetesi, daha önce Filistinlilere saldırıları meşrulaştırmak için "Gazze'den İsrail topraklarına 200'den fazla roket atıldığını" ileri sürmüştü.

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Sinvar işgalci İsrail'in suikast tehditlerine boyun eğmedi
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Hamas'ın Gazze Sorumlusu Sinvar işgalci İsrail'in suikast tehditlerine boyun eğmedi
Hamas Hareketi'nin Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar'ın, işgalci İsrail'in kendisine yönelttiği suikast tehditlerine rağmen evine yürüyerek dönmesi dikkati çekti. Sinvar, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve 21 Mayıs'ta varılan ateşkesle sona eren saldırıların ardından ilk kez basın açıklaması gerçekleştirdi. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın birkaç gün önceki açıklamasında bazı Hamas yöneticileriyle birlikte suikast tehdidinde bulunduğu Sinvar, basın açıklamasının ardından evine Gazze sokaklarında yürüyerek döndü.


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