İsrail basını katliamı itiraf etti: Haaretz gazetesinden 'öldürülen Gazzeli çocuklar' manşeti

Gazze'ye tünellerden girdik cebimizde Türk pasaportu var

Siyonist İsrail, Müslümanların kalbi olan Mescid-i Aksa'yı her sene özellikle ramazan ayında vuruyor. Filistin'de yüzyıllardır süre gelen bu acıya bir çok savaş muhabiri tanık oldu. Bunlardan bir tanesi de Mehmet Akif Ersoy idi. Deneyimli gazeteci Mehmet Akif Ersoy, Gazze'de muhabirlik yaptığı dönemleri bir bir anlattı. 'Morglara girip çıkardık' diyen Ersoy, o günleri 'çok ağır' olarak nitelendirdi.