Dünya İsrail, Batı Şeriayı ilhak edecek
ORTADOĞU

İsrail, Batı Şeria’yı ilhak edecek

İşgalci İsrail yönetiminin Batı Şeria’nın yüzde 30’unu ilhak edeceğini açıklaması sert tepkilere neden oldu. Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, Tel Aviv’le tüm anlaşmaları sona erdirme uyarısında bulunurken, haklarını savunmaya hazır olduklarını da belirtti. Hamas da açıklamayı “düşmanlık siyaseti” şeklinde değerlendirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Binyamin Netanyahu
Binyamin Netanyahu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 17 Eylül’de yapılacak erken seçimlerden sonra yeniden Başbakanlık görevine gelmesi halinde işgal altındaki Batı Şeria’nın yüzde 30’unu içeren Ürdün Vadisi ve Ölü Deniz’in önemli bir kısımını ilhak edeceğini açıklaması bölgede tepkiyle karşılandı. Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, Netanyahu’nun sözleriyle ilgili yaptığı açıklamada, “İsrail ile imzalanan bütün anlaşmalar ve onlardan kaynaklanan sorumluluklar sona erer” uyarısında bulundu. Ürdün, Türkiye ve Suudi Arabistan’daki yetkililer Netenyahu’nun planını sert bir şekilde kınadı. Arap Birliği tehlikeli gelişmeyi saldırganlık olarak tanımladı.

Mahmut Abbas

TÜM ANLAŞMALAR SONA ERER

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ilhakın olması halinde Tel Aviv’le yapılmış olan tüm anlaşmaların biteceğini söyledi. Mahmud Abbas, “Netanyahu’nun verdiği karar uluslar arası yasalar ve Birleşmiş Milletler kararları ile çelişirken biz de, olabilecek her türlü yolla, haklarımızı savunma ve hedeflerimize ulaşma hakkına sahibiz” ifadelerini kullandı. Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat ise “Eğer ilhak olursa Netanyahu önümüzdeki 100 yıl boyunca barış ihtimalini toprağa gömmeyi başarmış olacak” ifadelerini kullandı.

ABD’NİN DESTEK VE TEŞVİKİ

Filistin Ulusal Konseyi, İsrail’in Birleşmiş Milletler’in (BM) kararlarına uymadığını belirterek, BM üyeliğinin gözden geçirilmesi çağrısında bulundu. Netanyahu’nun açıklamasının, “Yüzyılın Anlaşması” diye adlandırılan sözde barış planı çerçevesinde doğrudan ABD’nin desteğine ve teşvikine dayandığı da belirtildi. Netanyahu, yeniden seçilmesi halinde “kısa süre içerisinde” Batı Şeria’da yer alan Ürdün Vadisi’nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde “İsrail’e ilhak edeceğini” dile getirmişti.

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DÜŞMANLIK SİYASETİ

Filistin direniş örgütü Hamas da, Netanyahu’nun açıklamalarını “düşmanlık siyaseti” şeklinde değerlendirdi. Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Netanyahu’nun Batı Şeria ve Ürdün Vadisi’ndeki yerleşimleri ilhak etme yönündeki açıklamaları gerçekleri değiştirmeyecek, halkımızın işgal ve işgalin planlarıyla mücadele için gösterdiği direnişi durduramayacaktır” ifadeleri kullanıldı.

  • Türkiye’den sert tepki: Apartheid devleti
  • Mevlüt Çavuşoğlu
  • Netanyahu’nun skandal açıklamasına Filistin dışında en sert tepki Türkiye’den geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Seçim öncesi her türlü yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan mesajları vermeye devam eden Netanyahu’nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti. Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukukunu sonuna kadar savunacağız” ifadelerini kullandı.
  • İİT: Tehlikeli saldırı
  • İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Ürdün Vadisi’nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde “ilhak edileceği” yönündeki açıklamasını görüşmek üzere olağanüstü toplanacağı açıklandı. İİT’den yapılan yazılı açıklamada, bu girişimin Filistin halkının haklarına yeniden ve tehlikeli bir saldırı niteliğinde olduğu kaydedildi. Açıklamada ifadelerine yer verilen İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin de “tarih belirtmeksizin” konunun görüşülmesi için İİT’nin Dışişleri Bakanları düzeyinde olağanüstü toplanacağını bildirdi.

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