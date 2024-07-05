İsrail bir Filistinliyi daha işkence ile öldürdü

Terör devleti İsrail'in, Filistinli Müslümanlara karşı 7 Ekim'den bu yana süren soykırımı dur durak bilmiyor.
Gazzeli masum sivilleri hedef alan İsrail ordusu, kadın, çocuk ayırt etmeden şehrin üzerine bombalar yağdırıyor.
Hayatını kaybeden sivillerin dışında sağ kalanlar da işkencelere maruz kalıyor.
Açlık ve susuzlukla savaşan siviller, yaşam savaşını sürdürmeye çalışıyor.
İşkencelerden sonra hayatını kaybetti
Ayrıca çoğu Filistinli, tutuklanarak hapishanelerde işkence görüyor. Onlardan biri de Rami Ebu Mustafa...
İsrail ordusunun Han Yunus kentine düzenlediği operasyon sırasında tutuklanıp, hapishanede tutulduktan sonra serbest bırakılan Filistinli tutuklu Rami Ebu Mustafa, İsrail hapishanesinde gördüğü işkence sonucu oluşan sağlık problemleri sebebiyle hayatını kaybetti.
Ebu Mustafa'nın naaşı, toprağa verilmek üzere Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nin morgundan yakınları tarafından teslim alındı.