İsrail bir Filistinliyi daha işkence ile öldürdü

Gazze Şeridi'nde temiz su sıkıntısı sürüyor. İnsanlar temiz suya ulaşmakta zorluk çekiyor. Siyonist İsrail'in şehrin altyapısını saldırılarla yok etmesiyle birlikte, birkaç nokta dışında temiz suya ulaşım neredeyse imkansız hale geldi. Kalan su doldum noktalarında ise izdiham yaşanıyor. Gazzeli çocuklar ailelerine yardım etmek için bu noktaları kullanıyor. Yüzlerce çocuk birkaç litre temiz su için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor.