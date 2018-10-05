Dünya İsrail BM yardım kuruluşuna kilit vuracak
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İsrail BM yardım kuruluşuna kilit vuracak

İsrail BM yardım kuruluşuna kilit vuracak

İsrail, işgali altında tuttuğu Kudüs'te Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı ve buna bağlı olan bütün kurumların kapatılması yönünde hazırlık yapıyor

Haber Merkezi AA
Trump yönetimi, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na yardımları durdurarak, işgal yanlısı tutumunu sürdürmüştü.
Trump yönetimi, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na yardımları durdurarak, işgal yanlısı tutumunu sürdürmüştü.

İsrail'in işgali altındaki Kudüs'teki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ve buna bağlı olan bütün kurumların kapatılması yönünde hazırlık yaptığı belirtildi.

İsrail'e bağlı bazı işgal kurumları, yardım kuruluşunun kentteki çalışmalarının sona erdirilmesi, okullar, klinikler ve çocuk hizmet merkezleri de dahil olmak üzere tüm kurumların kapatılmasını içeren bir plan yayınladı.

Haberde ABD Başkanı Donald Trump'ın UNRWA'ya yönelik mali yardımlarını ağustos ayı sonunda tamamen durdurma kararının İsrail'i ajans hakkında bu tür adımlar atma konusunda cesaretlendirdiği kaydedildi.

Kudüs Belediye Başkanı Nir Barkat, geçen ay Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunu "Kudüs'ten çıkarmayı planladıkları" açıklamıştı.

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