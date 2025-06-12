İsrail polisi, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in direktifleri doğrultusunda, 3 camide ezanları susturmak için yaptırım raporu düzenledi. Ben-Gvir daha önceden yaptığı açıklamada "Mantıksız gürültünün azaltılmasına yönelik bir politikaya öncülük etmekten gurur duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.
İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, Ramle ve Lid (Lod) kentlerindeki camilerden okunan ezanlar nedeniyle gürültü şikayeti yapıldığı gerekçesiyle inceleme başlatıldı.
'MANTIKSIZ GÜRÜLTÜ' DEMİŞTİ
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Aralık 2024'te, özellikle Araplar ile Yahudilerin karışık olarak yaşadığı kentlerde bulunan camilerdeki hoparlörlere el konulması talimatı vermişti.
Batı ülkelerinin ve bazı Arap ülkelerinin ezan sesine kısıtlama getirdiğini belirten Ben-Gvir, kendisinin de böyle bir yasak getirilme arzusunda olduğuna işaret etmişti.