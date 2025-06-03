Batı Şeria’da sessiz ilhak

İsrail Parlamentosu’nun (Knesset), Maliye Bakanı Bezalel Smotrich tarafından sunulan 22 yeni Yahudi yerleşimi projesini onaylamasının ardından yeni adımın ne olacağı merak konusu. İşgal devleti, eş zamanlı olarak Batı Şeria’daki karakolların sayısını da her geçen gün artırıyor. Haaretz gazetesinde yayınlanan haberde, İsrail hükümetinin bu adımları, Filistinlilere vatandaşlık, sivil haklar ya da oy kullanma hakkı tanımadan, birleşik bir planın parçaları olarak eş zamanlı yürütüyor. Tel Aviv hükümetinin son olarak Suudi Arabistan, Katar, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanlarının Ramallah’a gerçekleştirmek istediği ziyareti engellediğinin hatırlatıldığı haberde, İsrail’in bu adımla iki devletli diplomatik çözümü tamamen dışlayarak ilhaka odaklandığı değerlendirmesini yaparak, “İsrail bu toprakları fiilen ilhak ediyorsa, orada yaşayan insanlara ne olacak?” sorusu soruldu.

Tel Aviv’deki aşırı sağcı koalisyon hükümeti, yeni yerleşim projeleri, askeri operasyonlar ve yeni karakollarla ilhakın zeminini hazırlarken, istilacı Yahudi yerleşimciler de bölgede, Filistinlilere yönelik saldırıları son 20 yılın en yüksek seviyesine taşıyor. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), istilacı yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını, yerleşimcilerin ayda ortalama 44 kişi olmak üzere 220'den fazla Filistinliyi yaraladığını bildirdi. OCHA tarafından konuya ilişkin yayınlanan raporda, Batı Şeria’nın güneyindeki Deyr Magayir’deki yaklaşık 120 Bedevi Filistinli, son bir haftada evlerinin yakınında dördüncü bir İsrail yerleşim karakolunun kurulmasının ardından zorla yerlerinden edildi. İsrail'in Salfit bölgesinde uyguladığı hareket kısıtlamaları da yaklaşık 90 bin kişinin sağlık hizmetlerine, eğitime ve geçim kaynaklarına erişimini engelliyor. Öte yandan, BM Yakındoğu Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) tahminine göre, 21 Ocak’ta Demir Duvar operasyonunu başlatan İsrail ordusu, bu süreçte Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin, Nur Şems ve Tulkerim kamplarında da yüzlerce evi yıkarak 33 binden Filistinliyi yerinden etti.