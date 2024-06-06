İsrail cepheyi Lübnan'a taşıyor

Lübnan'daki Hizbullah örgütüne bağlı militanların füzeleriyle geçtiğimiz pazartesi gecesi İsrail işgali altındaki Filistin'in kuzeyinde yer alan Celil, Kiryat Şimona ve Safed'deki ormanlık alanlarda çıkan yangınlar, 8 aydır iki taraf arasında karşılıklı saldırılarla tırmanan gerilimi zirveye taşıdı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kiryat Şimona bölgesindeki İsrail ordusuna bağlı birlikleri ziyaret ederken "Kuzey cephesinde hemen harekete geçmeye hazırız" dedi. İsrail Yayın Kurulu'nda (KAN) konuya ilişkin yayınlanan haberde, "Ordu ve güvenlik yetkililerinin, kuzeydeki durumun tahammül edilemez olduğunu ve değişmesi halinde 124 esirin bulunduğu Gazze'nin ikinci çatışma alanı haline gelerek asıl çatışmanın kuzeyde olacağını düşündüğü" belirtildi. Hizbullah ise muhtemel bir saldırıya hazır olduğunu aktardı.

EK 50 BİN YEDEK ASKERE GÖREV

Lübnan ile İsrail arasındaki sınır bölgesindeki İsrail kuvvetlerini teftiş eden Netanyahu, bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, Lübnan sınırında acil bir durum olması halinde harekete geçmeye hazır olduklarını söyledi. İsrail Parlamentosu'nun (Knesset) 50 bin yedek askerin daha göreve çağrılmasını onayladığını belirten Netanyahu, yeni görevlendirilen yedek askerlerle birlikte saldırılara katılan asker sayısının 300 binden 350 bine ulaşacağına işaret etti. Netanyahu, yeni görevlendirilecek ek 50 bin askerin ise Lübnan-İsrail sınırındaki birliklere katılacağını kaydetti.

BEYAZ FOSFOR BOMBASI KULLANDI

Sınır bölgesinde yaşanan karşılıklı saldırılara ilişkin bir rapor yayınlayan Uluslararası İnsan Hakları Gözlemevi (Human Rights Watch-HRW) ise işgalci İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin, 7 Ekim'den beri Lübnan'ın güneyindeki 17 beldeye yönelik, uluslararası kanunlarca yasaklanmış fosfor bombalarıyla saldırılar düzenlediğini bildirdi. Raporda, İsrail güçlerinin büyük kısmı ağaçlarla çevrili olan bölgeye yönelik düzenlediği saldırıların beşinde havada patlayarak yere ateş topu şeklinde inen ve yangınlara sebep olan fosfor bombaları kullandığı, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle çok sayıda ailenin Lübnan'ın güneyinden başka bölgelere göç etmeye devam ettiği aktarıldı.

HİZBULLAH: BİZ HAZIRIZ

İsrail'in Lübnan'a saldırı başlatacağı iddialarının yoğunlaşmasının ardından İran Dışişleri Bakanı Vekili Ali Bakıri, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a giderek Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile görüştü. Mikati, görüşme sonrası İsrail'in saldırı başlatacağı iddialarını yalanladı. Hizbullah Genel Sekreteri Yardımcısı Naim Kasım ise konuya dair yaptığı açıklamada, İsrail ile savaşmaya hazır olduklarını söyledi. İsrail'in Lübnan'a saldırmaya cesaret edemeyeceğini belirten Kasım, böyle bir durumda savaşın İsrail işgali altındaki topraklara taşınacağı uyarısını yaptı. Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

AŞIRI SAĞCILAR SAVAŞ İSTİYOR

Öte yandan, İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin pazartesi gecesi Hizbullah tarafından ateşlenen füzeleri vurması ve bu füzelerin düşen parçalarının yangına sebep olması sonrası yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, 14 bin dönümlük ormanlık alan kül oldu. Saldırıların hemen ardından açıklamalar yapan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, Lübnan'ın baştan başa yakılması gerektiğini söylemişti. Bir başka aşırı sağcı bakan olan Maliye Bakanı Bazalel Smotrich ise Lübnan'ın da Gazze gibi yerle bir edilmesini savunurken "Onları taş devrine geri gönderelim" demişti. Lübnan medyası da İngiltere hükümetinin Beyrut'taki diplomatik kanallar aracılığıyla İsrail'in Haziran ayı ortasında saldırıya geçebileceğini bildirdiğini öne sürmüştü.







