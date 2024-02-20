İsrail Cezasız kaldığı için katlediyor

Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD), terör devleti İsrail’in işgal ettiği Filistin topraklarındaki politikalarının ve uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin duruşmalar başladı. Hollanda’nın Lahey kentindeki Barış Sarayı’nda 19-26 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek kamuya açık oturumlarda bugün Filistinli temsilciler beyanda bulunacak. Altı gün boyunca 52 ülke ve 3 uluslararası kuruluşun sözlü beyanda bulunacağı duruşmalara, görüşlerini yazılı olarak ileten İsrail katılmayacak. Türkiye’nin 26 Şubat’ta beyan vereceği mahkemede temsilciler 30’ar dakika sunum yapacak. Adalet Divanı’nın duruşmaların sonunda vereceği görüşün yasal olarak bağlayıcı bulunmayacak ancak hukuki ve ahlaki açıdan İsrail üzerindeki baskıyı arttırması bekleniyor. Duruşmada ilk sözlü beyaz Filistin tarafınca yapıldı. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Gazze'de devam eden soykırımın, on yıllardır süren İsrail'e karşı "cezasızlık ve eylemsizliğin" sonucu olduğunu belirterek, İsrail'in cezasızlığına son vermenin "ahlaki, siyasi ve hukuki zorunluluk" olduğunu söyledi.

Etnik temizlik ve apartheid

Filistin heyetine Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki başkanlık ederken, heyette Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur da yer aldı. Maliki, duruşmanın başında yaptığı konuşmada, İsrail’in Gazze'deki saldırıları nedeniyle bölgedeki insani krize işaret ederek, "Gazze'de yarısı çocuk 2,3 milyon Filistinli kuşatılmış ve bombalanmış, öldürülmüş, sakat, aç bırakılmış ve yerinden edilmişken karşınızda duruyorum" ifadesini kullandı. Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da yaşayan 3,5 milyondan fazla Filistinlinin, topraklarının sömürgeleştirilmesine ve bunu mümkün kılan ırkçı şiddete maruz kaldığına dikkati çeken Maliki, "Filistin'de, hayatınızın tamamını mülteci olarak geçirebilir, onurunuzdan ve yaşamınızdan mahrum bırakılabilirsiniz" dedi. Filistin'de İsrail işgali öncesindeki yaşamdan fotoğraflar da paylaşan Maliki, halihazırda Filistin halkını bekleyen seçeneklerin etnik temizlik, apartheid ya da soykırım olduğunu söyledi. Konuşmasında, UAD'ye beş harita sunan Maliki, Filistin topraklarında İsrail işgalini adım adım gösterdi.

10 Mart’ta Refah’a saldıracak

Gazze’de sayısız savaş suçu işleyen ve 29 bin kişiyi acımasızca katleden işgalci İsrail ordusu, olası Refah saldırısının Ramazan ayının ilk günü olan 10 Mart’ta başlayacağının sinyalini verdi. Gazze’de devam eden saldırılar sonucu yaklaşık 1,4 milyon Filistinli Refah’a sığınmak zorunda kaldı. 62 metrekarelik alanda aç susuz hayata tutunmaya çalışan Filistinlilerin mücadelesi sürerken, rehine takası ve kapsamlı ateşkesi içeren anlaşmayı reddeden işgalci güç Refah’a kara operasyonu yapacağını açıkladı. Daha önce Ramazan ayı süresince Refah operasyonunu bitireceklerini duyuran eski Savunma Bakanı Benny Gantz, bu kez de Hamas'ın 10 Mart'a kadar Gazze'de tuttuğu tüm rehineleri serbest bırakmaması halinde Refah'a saldırı başlatılacağını söyledi.

REHİNE TEHDİDİ

İsrail ilk kez Gazze'nin güney şehrine askerlerinin ne zaman girebileceğine dair bir tarih verdi. İsrail savaş kabinesi üyesi Gantz, pazar günü yaptığı konuşmada, "Dünya bilmeli ve Hamas liderleri de bilmeli ki, eğer Ramazan ayına kadar rehinelerimiz evlerine dönmezse, savaş Refah bölgesi de dahil olmak üzere her yerde devam edecektir" dedi.

ABD VE MISIR’LA GÖRÜŞÜYOR

Gantz, İsrail'in "sivil kayıpları en aza indirmek için Amerikalı ve Mısırlı ortaklarıyla diyalog içinde sivillerin tahliyesini kolaylaştırarak koordineli bir şekilde" hareket edeceğini de sözlerine ekledi. 4 ay içerisinde 29 binden fazla kişiyi öldüren işgalci gücün sivil kayıplar konusunda özverili davranacağına inanılmıyor.

6 İLA 8 HAFTA SÜRECEK

Reuters’ın İsrailli yetkililerden edindiği bilgilere göre, kara saldırılarına ilişkin taslak plan da hazırlandı. 4 İsrail yetkilisinin kaynak gösterildiği haberde, saldırıların 6-8 hafta süreceği ifade edildi. Bu süreç içerisinde ev ev, sokak sokak ilerleneceğini belirten yetkililer, saldırıların hava harekatlarıyla destekleneceğini kaydetti.

CAN KAYBI 29 BİNİ GEÇTİ

Diğer yandan katliama aralıksız devam eden İsrail, dün de Gazze'nin Deyr el-Belah, Nusayrat, Ez-Zevaide, Bureyc ve El-Megazi bölgelerine düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinliyi öldürdü. Tterör devletinin 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 29 bin 92’ye, yaralananların sayısı ise 69 bin 28’e yükseldi. İsrail ordusu ise 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi, Batı Şeria, Lübnan ve Suriye'de 31 binden fazla yere hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Hava saldırılarından 30'u Batı Şeria'yı, 1000'den fazlası Lübnan'ı, 29 binden fazlası da Gazze'yi hedef aldı.







