İsrail-DEAŞ ittifakı Wikipedia’da

“İnternet Ansiklopedisi” olarak bilinen Wikipedia, Gazze’deki durumu anlattığı metinde İsrail’in terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı gruplarla ittifak yaptığı bilgisine yer verdi. Metinde, Gazze’deki savaşın tarafları olarak bir yanda Hamas sayılırken, diğer yanda ise İsrail, DEAŞ bağlantılı çeteler ve bazı Filistinli çetelere yer verildi. Geçtiğimiz hafta, İsrail Başbakanı Netanyahu, hükümetinin Gazze'de Yaser Ebu Şebab'ın çetesini silahlandırdığını itiraf etti. Bu çeteler, İsrail'in kendi kontrolleri altındaki güvenli olmayan rotalara zorladığı BM yardım konvoylarını yağmalıyor.