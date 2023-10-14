İsrail destekçisi BBC'ye boyalı mesaj: Gazze'nin kanı elinizde!

BBC'nin genel merkezi kırmızıya boyandı.
İsrail'in Gazze'de devam ettiği insani kıyım 8. güne girdi.
İşgalci İsrail güçleri Hamas'ı hedef aldığı iddiasıyla Gazze'de sivillere bombalar yağdırmayı sürdürüyor. Kadın ve çocukları katleden İsrail, basın mensuplarını bile hedef almaktan geri durmuyor. Ancak tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu insanlık dramına Batılı medya ses çıkaramıyor.
Her fırsatta İsrail yanlısı bir tutum sergileyerek Gazze'deki zulmü görmezden geliyor.
O kuruluşlardan biri olan İngiltere merkezli BBC bu sabah bir protesto gösterisine uğradı.
Birleşik Krallık'taki aktivistler, işgalci İsrail'in 'soykırıma' sessiz kalan BBC'nin genel merkezinin kapı ve duvarlarını kırmızıya boyadı.
Aktivistler bu protesto gösterisini sosyal medyada, "Gazze'deki insanların kanları elinizde" diyerek paylaştı.