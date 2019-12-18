Dünya İsrail dümeni Türkiyeye kırdı
ORTADOĞU

İsrail dümeni Türkiye’ye kırdı

Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırası ve gösterdiği askeri kararlılık, Doğu Akdeniz'de kartların yeniden dağıtılmasına sebep oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye'nin bölgede kendi izni olmadan herhangi bir adım atılamayacağını kıyıdaş tüm devletlere tebliğ etmesinin ardından, İsrail'den dikkat çeken bir adım geldi. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu Kan TV muhabiri Amichai Stein, Tel Aviv'in Ankara ile müzakerelere sıcak baktığını yazdı. Twitter hesabından gelişmeyi duyuran Stein, "İsrailli yetkililer "Eğer Türkiye ciddi ise" İsrail doğal gaz rezervini Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak doğal gaz boru hattı için müzakerelere açık olduklarını” belirtti. İsrailli yetkililer söz konusu projenin East-Med olarak nitelenen İsrail doğal gazını Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İtalya üzerinden Avrupa'ya taşıma projesine alternatif olmadığını belirtse de, gelişme Yunanistan ve Güney Kıbrıs için büyük darbe anlamına geliyor.

MESAJ YERİNE ULAŞTI

  • Önceki gün Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi by-pass edecek doğalgaz boru hattı planına karşı Ankara'nın arka kapı diplomasisi ile Tel Aviv'i net bir şekilde uyardığı ortaya çıkmıştı. İsrail'in Türkiye'deki mazlahatgüzarına iletildiği iddia edilen mesajda Tel Aviv tarafı 'işbirliği'ne davet edilmişti. Doğu Akdeniz gazı konusunda ortak projeler için İsrail'i diyaloğa çağıran Ankara, “İşbirliği ve müzakere istiyoruz. East-Med projesinin gerçekleşmesine asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Gelişmeler İsrail tarafının, East-Med projesinden umudu kestiğini ve Türkiye seçeneğine dümeni kırdığını gösteriyor. Türkiye'nin geçtiğimiz haftalarda da "Bat Galim" adlı İsrail araştırma gemisini Kıbrıs açıklarında engellediği ortaya çıkmıştı.

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