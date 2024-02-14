İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 576 Filistinli öldürüldü, 68 bin 291 kişi yaralandı.