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İsrail Enerji Bakanı Cohen UNRWA ofislerinin elektrik ve suyunun kesileceğini duyurdu

İsrail Enerji Bakanı Cohen UNRWA ofislerinin elektrik ve suyunun kesileceğini duyurdu

18:0915/07/2025, Salı
AA
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İsrail, Gazze'de sivillerin sığındığı UNRWA'ya ait okulu hedef almıştı.
İsrail, Gazze'de sivillerin sığındığı UNRWA'ya ait okulu hedef almıştı.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) İsrail'deki ofislerinin su ve elektriğinin kesileceğini açıkladı. Cohen, X hesabından yaptığı paylaşımda, UNRWA'yı hedef aldı.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, "UNRWA ofislerinin elektrik ve suyunun kesilmesine ilişkin bir yasa çıkarıldı. Bu yasa, kurumun İsrail'deki faaliyetlerinin durdurulmasına yol açacak." ifadesini kullandı.

UNRWA'nın Hamas ile işbirliği yaptığını öne süren Cohen, söz konusu Birleşmiş Milletler kurumunun "var olma hakkının olmadığını" iddia etti.

İsrail'in hedefindeki BM kurumu UNRWA

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'ün yanı sıra İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

Tel Aviv yönetiminin UNRWA'nın İsrail ve işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararı, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.

İsrail'in tanıdığı sürenin dolmasıyla UNRWA'nın BM çalışanları Doğu Kudüs'ü terk ederken yerel çalışanlar da merkeze gelmemişti.

UNRWA'nın faaliyetinin sona ermesinin, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin hayatını olumsuz etkileyeceğinden endişe ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump da 4 Şubat'ta ülkesini UNRWA ile BM İnsan Hakları Konseyi'nden geri çeken başkanlık kararnamesini imzalamıştı.



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