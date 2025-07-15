İsrail Enerji Bakanı Cohen UNRWA ofislerinin elektrik ve suyunun kesileceğini duyurdu

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, "UNRWA ofislerinin elektrik ve suyunun kesilmesine ilişkin bir yasa çıkarıldı. Bu yasa, kurumun İsrail'deki faaliyetlerinin durdurulmasına yol açacak." ifadesini kullandı.

UNRWA'nın Hamas ile işbirliği yaptığını öne süren Cohen, söz konusu Birleşmiş Milletler kurumunun "var olma hakkının olmadığını" iddia etti.