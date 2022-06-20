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İsrail erken seçime gidiyor

İsrail’deki koalisyon ortaklarından Başbakan Bennett ve Dışişleri Bakanı Lapid’in Meclisi feshederek erken seçime gitme konusunda anlaştıkları bildirildi.

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Haber Merkezi AA
İsrail erken seçime gidiyor
Arşiv.

İsrail’de koalisyon hükümeti ortaklarından Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid’in Meclisi feshederek erken seçime gitme konusunda anlaştıkları bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, koalisyon ortaklarından Bennett ve Lapid, Meclisin feshedilmesi konusunda gelecek hafta oylama yapılması için anlaştı.

3,5 yıl içinde beşinci seçim

  • Meclis kararı onaylarsa İsrail yaklaşık 3,5 yıl içinde beşinci kez genel seçime gidecek.
  • Koalisyon ortaklarının anlaşmasına göre erken seçime kadar Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olacak.

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