İran ve İsrail'in Gazze katliamını perdelemek için anlaşmalı olarak uyguladığı 'saldırı tiyatrosu' devam ediyor. İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliğine düzenlediği saldırı ve İran'ın dron ve roketlerle gerçekleştirdiği sözde misilleme sonrası bu sabaha karşı İsrail füzelerle İran'a saldırı düzenlediğini duyurdu. İran'ın Hava Kuvvetlerine ev sahipliği yapan İsfahan kentindeki havalimanı ve çevresinde patlama seslerinin duyulduğu bilgisi paylaşıldı. İran Uzay Kurumu Sözcüsü Hüseyin Dalirian ise İran'a yapılan saldırıda kullanılan İHA'ların kısa menzilli olduğunu belirterek, bu İHA'ların İran içerisinden havalanmış olabileceğini aktardı.