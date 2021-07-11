Dünya İsrail Filistinli şehit yakınları için ayrılan ödeneği kesti
ORTADOĞU

İsrail Filistinli şehit yakınları için ayrılan ödeneği kesti

İşgalci İsrail, Filistin yönetimi adına topladığı vergi gelirlerinden, Filistin'in şehit ve tutuklu yakınları için ayırdığı kısmı kesme kararı aldı.İsrail'in aldığı kararı ırkçı olarak nitelendiren yetkililer, bunun Filistin'in içişlerine karışma ve Filistin halkının haklarına yapılmış bir saldırı olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi AA
İsrail Filistinli şehit yakınları için ayrılan ödeneği kesti
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İsrail Güvenlik Kabinesi, Savunma Bakanı Benny Gantz'ın sunduğu, Filistin yönetiminin, şehit, tutuklu ve yaralı aileleri için ayırdığı ödeneğin kesilmesini öngören önerisini kabul etti.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı Terör Fonlarıyla Mücadele Kurumunun, Filistin yönetiminin şehit ve tutuklu yakınlarına aktardığı ödeneğe ilişkin hazırladığı raporun onaylandığı ifade edildi.

Raporda, Filistin yönetiminin, 2020 yılı boyunca şehit, tutuklu ve yaralı ailelerine toplam 597 milyon şekel (183 milyon dolar) ödenek aktardığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, raporun onaylanmasının ardından, İsrail'in, Filistin yönetimi adına topladığı vergi gelirlerinden, şehit ve tutuklu yakınları için ayrılan kısmı ( aylık 49.75 milyon şekel) keseceği ifade edildi.

İsrail'in kararına rağmen ödenekler Filistinlilere ulaştırılacak

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ise İsrail'in kararına rağmen şehit ailelerine ayılık ödenek aktarımına devam etme sözü verdi.

Heyetin Basın Dairesi Sorumlusu Hasan Abdurabbu, AA muhabirine, şehit, tutuklu ve yaralı ailelerine yönelik siyasi, ahlaki, sosyal ve ekonomik yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceklerini belirtti.

İsrail'in aldığı kararı ırkçı olarak nitelendiren Abdurabbu, bunun Filistin'in içişlerine karışma ve Filistin halkının haklarına yapılmış bir saldırı olduğunu ifade etti.

İsrail yönetimi, 2019'da da Filistin yönetimi adına topladığı vergilerden yıllık 150 milyon şekel (yaklaşık 43 milyon dolar) kesme kararı almıştı.

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