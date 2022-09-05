Dünya İsrail Gazeteci Ebu Akilenin "yanlışlıkla" İsrail ateşiyle öldürülmüş olma olasılığı yüksek
ORTADOĞU

İsrail: Gazeteci Ebu Akile’nin "yanlışlıkla" İsrail ateşiyle öldürülmüş olma olasılığı yüksek

İşgalci İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 11 Mayıs'ta öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin, “yanlışlıkla İsrail ordusunun ateşiyle öldürülmüş olma olasılığının yüksek olduğunu” açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İsrail: Gazeteci Ebu Akile’nin yanlışlıkla İsrail ateşiyle öldürülmüş olma olasılığı yüksek
İsrail tarafından katledilen gazeteci Ebu Akile.

İsrail ordusu, Ebu Akile'nin öldürülmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin soruşturmasının nihai raporunu yayınladı.

Ebu Akile’nin, "İsrail ordusunun ateşiyle öldürülmüş olma olasılığının yüksek olduğu” belirtilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

“Özel bir görev gücü tarafından yürütülen bir dizi soruşturmanın tamamlanmasının ardından, Sayın Ebu Akile’yi vuran silahın kaynağını kesin olarak belirlemenin mümkün olmadığı görülüyor. Ancak, Ebu Akile’nin, İsrail ordusu askerlerine hayati tehlike arz eden gelişigüzel yaylım ateşi açıldığı bir çatışma sırasında, Filistinli silahlı kişiler olarak tanımlanan şüphelileri hedef alan İsrail ordusunun ateşiyle yanlışlıkla öldürülmüş olma olasılığı yüksektir.”

Açıklamada, İsrail askerlerinin, “Ebu Akile’nin de bulunduğu bölgeden kendilerine ateş açan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla ateş açtığı” iddia edildi.

Açıklamada, “Geçerliliğini koruyan bir başka olasılık ise Sayın Ebu Akile’nin Filistinli silahlı kişiler tarafından ateşlenen kurşunlarla öldürülmüş olmasıdır.” ifadelerine yer verildi.

Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesi

Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Ebu Akile (51), 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin kentindeki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Gazeteci Ebu Akile'nin, görevini yaptığı sırada ve "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Filistin Başsavcılığı'nın yanı sıra ve çok sayıda uluslararası kurumun soruşturma ve incelemelerinin vardığı sonucun aksine İsrail ordusu, şimdiye kadar Ebu Akile'nin öldürülmesinin sorumluluğunu kabul etmemişti.

İsrail ordusu, 4 Temmuz’daki yayınladığı raporunda, Ebu Akile'nin cinayetinden “kimin sorumlu olduğunu belirlemenin mümkün olmadığını” iddia etmişti.

İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı
DÜNYA
İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü
DÜNYA
İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü
Silivri Cezaevinin ismi değişti

Silivri Cezaevi'nin ismi değişti

Adalet Bakanlığı yeni adını açıkladı.
Bu balıkların gizemi çözülemiyor

Bu balıkların gizemi çözülemiyor

Öldüklerinde cenaze töreniyle gömülüyorlar.
Mutasavvıf İnançere veda

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ümmete hiç tereddüt etmeden hizmet ederek hayatını sürdürdü.

​AK Parti grup başkanvekillerinden 'engelleniyoruz' diyerek algı yapan CHP'li yöneticilere tepki

Türkiye'den 13 ülkeye ihraç ediliyor.

Mavi Vatan savunmasını yapacak SİDA'da yeni gelişme.

Sunak'ı geride bıraktı: Ülkenin üçüncü kadın lideri oldu.

​Kilogramı 450 TL

​MSB: Kaza kırıma uğrayan helikopterdeki bir askerimiz şehit oldu.

​Bir skandal daha

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.