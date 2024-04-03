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İsrail Gazze'de 176 BM çalışanını katletti

Birleşmiş Milletler, terör devleti İsrail'in aylardır Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle 176 çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.

12:36 - 3/04/2024 Çarşamba
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Terör devleti İsrail, Gazze'yi vurmaya devam ediyor.


Masumlar öldüren ve tüm dünyanın gözü önünde soykırım yapan İsrail, 7 Ekim'den bu yana 176 Birleşmiş Milletler (BM)çalışanı öldürüldü.


BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'ndan (UNRWA) Gazze'deki duruma ilişkin açıklama yapıldı.


İsrail yardımları da engelliyor


Açıklamaya göre, UNRWA'nın Gazze'nin kuzeyine gıda ve diğer temel ihtiyaçlar ulaştırmasına yönelik İsrail engeli devam ediyor.


BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) aktardığına göre, İsrail, 1 Mart'tan bu yana Gazze'nin kuzeyine yapılması planlanan insani yardım misyonlarının yüzde 30'unu reddetti.




#İsrail
#Gazze
#Birleşmiş milletler
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