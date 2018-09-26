Dünya İsrail Gazzede gazetecileri hedef alıyor
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İsrail Gazze'de gazetecileri hedef alıyor

İsrail Gazze'de gazetecileri hedef alıyor

Filistin'deki El Mizan İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in, Gazze sınırındaki barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemleri sırasında Filistinli gazetecilere yönelik 130 ihlal gerçekleştirdiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Gazeteci Yaser Murtaca, İsrail'in saldırılarını görüntülerken şehit edilmişti.
Gazeteci Yaser Murtaca, İsrail'in saldırılarını görüntülerken şehit edilmişti.

Gazze sınırında Mart ayından bu yana devam eden gösterilerde, İsrail'in saldırıları nedeniyle 2 gazetecinin hayatını kaybettiği, 5'i kadın 112'sinin yaralandığı belirtildi.

Bu gazetecilerden 18'sinin bir defadan fazla yaralandığı aktarılan raporda, İsrail'in ihlallerinin bitmesi için 4. Cenevre Sözleşmesi'ni imzalayan tarafların toplantı düzenlemesi çağrısında bulunuldu.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere saldırısında 180'den fazla Filistinli şehit oldu.

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