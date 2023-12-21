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Dünya

Gazze'de öldürülen gazeteci sayısı 68'e yükseldi

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucunda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 68'e yükseldiğini duyurdu.

13:13 - 21/12/2023 Perşembe
DHA
Arşiv
Arşiv

CPJ'den yapılan açıklamada, “CPJ'nin 19 Aralık 2023 itibariyle yaptığı ön incelemeler, savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Batı Şeria'da 18 binden fazla Filistinli ve İsrail'de 1200 kişi olmak üzere öldürülen 19 binden fazla kişi arasında en az 68 gazeteci ve medya çalışanı olduğunu gösterdi” denildi. CPJ, öldürülen gazetecilerin 61'inin Filistinli, 4'ünün İsrailli ve 3'ünün de Lübnanlı olduğunu; 13 gazetecinin yaralandığını, 3 gazetecinin kayıp olduğunu ve 20 gazetecinin de gözaltına alındığını duyurdu.



Uluslararası Gençler Gazze İnisiyatifi'nden çağrı: Boykotu şiddetli bir şekilde sürdürmeliyiz
Uluslararası Gençler Gazze İnisiyatifi'nden çağrı: Boykotu şiddetli bir şekilde sürdürmeliyiz

İstanbul'da Fatih Genç İHH ve Uluslararası Gençler Gazze İnisiyatifi ortaklığında organize edilmiş olan 'Özgür Kudüs' programında Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekildi. Programa Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye eğitim görmek için gelen öğrenciler davet edildi. Program sonunda Türkçe ve İngilizce olarak yapılan basın açıklamasında "Uluslararası sivil öğrenci inisiyatifi olarak, Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız. Ve tüm öğrenci birliklerini ve sivil toplum kuruluşlarını bu birliğe davet ediyoruz. İnsani yardımın havadan, karadan ve denizden ulaştırılabilmesi için elimizden geleni yapacağımızı tüm dünyaya ilan ediyoruz." ifadeleri kullanıldı. Programda İlmiye Vakfı Kurucusu Muhammed Yazıcı, "Üç Dinin Ortak Merkezi Kudüs" Eğitimci, Yazar Müzeyyen Taşçı "Gençler Kudüs İçin Ne Yapabilir?" Eğitimci Cemal Yılmaz "Özgürlük Filosu Mavi Marmara" başlıklı konuşmalarını gerçekleşti.

Uluslararası Gençler Gazze İnisiyatifi'nden çağrı: Boykotu şiddetli bir şekilde sürdürmeliyiz
Uluslararası Gençler Gazze İnisiyatifi'nden çağrı: Boykotu şiddetli bir şekilde sürdürmeliyiz

İstanbul'da Fatih Genç İHH ve Uluslararası Gençler Gazze İnisiyatifi ortaklığında organize edilmiş olan 'Özgür Kudüs' programında Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekildi. Programa Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye eğitim görmek için gelen öğrenciler davet edildi. Program sonunda Türkçe ve İngilizce olarak yapılan basın açıklamasında "Uluslararası sivil öğrenci inisiyatifi olarak, Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız. Ve tüm öğrenci birliklerini ve sivil toplum kuruluşlarını bu birliğe davet ediyoruz. İnsani yardımın havadan, karadan ve denizden ulaştırılabilmesi için elimizden geleni yapacağımızı tüm dünyaya ilan ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.


#İsrail
#Gazze
#Gazeteci
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