İstanbul'da Fatih Genç İHH ve Uluslararası Gençler Gazze İnisiyatifi ortaklığında organize edilmiş olan 'Özgür Kudüs' programında Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekildi. Programa Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye eğitim görmek için gelen öğrenciler davet edildi. Program sonunda Türkçe ve İngilizce olarak yapılan basın açıklamasında "Uluslararası sivil öğrenci inisiyatifi olarak, Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız. Ve tüm öğrenci birliklerini ve sivil toplum kuruluşlarını bu birliğe davet ediyoruz. İnsani yardımın havadan, karadan ve denizden ulaştırılabilmesi için elimizden geleni yapacağımızı tüm dünyaya ilan ediyoruz." ifadeleri kullanıldı. Programda İlmiye Vakfı Kurucusu Muhammed Yazıcı, "Üç Dinin Ortak Merkezi Kudüs" Eğitimci, Yazar Müzeyyen Taşçı "Gençler Kudüs İçin Ne Yapabilir?" Eğitimci Cemal Yılmaz "Özgürlük Filosu Mavi Marmara" başlıklı konuşmalarını gerçekleşti.