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İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı çadırları hedef aldı

İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı çadırları hedef aldı

09:3317/04/2025, Perşembe
AA
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Can kaybı 51 bin 25'e, yaralı sayısı 116 bin 432'ye ulaştı.
Can kaybı 51 bin 25'e, yaralı sayısı 116 bin 432'ye ulaştı.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti batısında yer alan Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldıkları çadırlara düzenlediği saldırıda yaşamını yetiren ve yaralıların olduğu bildirildi.

İsrail güçlerinin, 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar sonucu Gazze'de insani kriz giderek derinleşiyor.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 22 kişinin hayatını kaybettiği, 89 kişinin de yaralandığı bildirildi. Ayrıca önceki saldırılarda yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana can kaybının bin 652'ye, yaralı sayısının ise 4 bin 391'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 51 bin 25'e, yaralı sayısı 116 bin 432'ye ulaştı.

Sivillerin sığındığı çadırlara saldırı düzenlendi

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti batısında yer alan Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldıkları çadırlara düzenlediği saldırıda yaşamını yetiren ve yaralıların olduğu bildirildi.

#İsrail saldırıları
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