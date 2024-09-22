İsrail Gazze'deki katliamın sesini kısmaya çalışıyor: Siyonist askerler Al Jazeera ofisini bastı, kapatma emri verdi

Terör devleti İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Katar merkezli Al Jazeera'nın ofisinin bulunduğu binayı kuşattı ve binanın demir kapısını bombayla patlatarak ofise baskın düzenledi.









Baskında ofisteki tüm ekipman ve belgelere el koyan İsrail askerlerinin bunları kamyonlarla taşıdı, çalışanların arabalarını kullanmasını engelledi.

Askerler, Al Jazeera muhabirlerinin Ramallah'ta sokakta çalışmasını da engelleyerek kanalın yayınını durdurdu.

45 gün kapatma emri

Al Jazeera tarafından yayınlanan görüntülerde, ağır silahlı İsrail askerlerinin ofise baskın yapması ve ofisin 45 gün süreyle kapatılması yönündeki askeri emri ofisin müdürü Velid el-Omeri'ye teslim etti.





— Al Jazeera'ya saldırı, basına ve ifade özgürlüğüne bir saldırıdır



İsrail askerleri, baskın düzenlediği işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Al Jazeera ofisini kapattı https://t.co/wuT1dgi70h pic.twitter.com/MtKzRghDKJ — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 22, 2024

İsrail'in öldürdüğü gazeteci Şirin Ebu Akile'nin fotoğrafını parçaladılar

Al Jazeera'nın Filistin Müdürü Velid Ömeri olaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sayıda askerle Ramallah'taki ofise gece baskın düzenleyen İsrail güçlerinin, kapıyı patlattıklarını ve kendilerine ofisin 45 gün boyunca kapatıldığı yönündeki kararı teslim ettiklerini söyledi.

Ömeri, Al Jazeera'ya baskın ve kapatmanın basına ve ifade özgürlüğüne saldırı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:





"Bu Al Jazeera’nın Kudüs ve İsrail’deki ofislerinin 5 Mayıs’ta kapatılmasını tamamlayan bir tutumdur. Kapatma kararları 45 günde bir yenileniyor. Al Jazeera’ya yönelik bu karar bu aynı zamanda Filistinli gazetecilere yapılan bir saldırıdır."

Burası, aralarında şehit olanların da bulunduğu 5 gazetecinin ofisiydi. Bunlardan biri Şirin Ebu Akile diğerleri Gazze’den 4 şehit arkadaşımız. Ofisin girişinde bulunan Şirin Ebu Akile’nin fotoğrafını parçaladılar. Bu içlerindeki kin ve nefretin bir göstergesidir."





Ofisin kapatılmasının ardından kullandıkları malzemelere İsrail askerleri tarafından el konulduğunu, dışarı çıkarıldıklarını ve sokakta 3 saat bekletildiklerini aktaran Ömeri, ayrıca ofislerinin girişinin de büyük bir sacla kapatıldığını belirtti.

Al Jazeera: Gazze'deki savaşını gizlemeyi hedefliyor

Al Jazeera'dan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail'in bu baskıcı tedbirleri, dünyanın işgal altındaki topraklardaki durumun ve Gazze'deki savaşın gerçekliğini görmesini engellemeyi amaçlıyor ve bu suç eylemini şiddetle kınıyoruz.” ifadelerine yer verildi.





Açıklamada, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümetinin gazetecilerin güvenliğinden sorumlu olduğuna dikkat çekilerek, “Hem televizyonumuzun hem çalışanlarımızın haklarını korumak için yasal adımları takip edeceğiz.” ifadeleri kullanıldı.





İsrail'in “özgür medyaya” baskı uygulamakla Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki eylemlerini gizlemeyi hedeflediği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:





“İsrail'in bizi susturmayı amaçlayan bu tedbirlerine rağmen gerçekleri profesyonel ve objektif bir şekilde aktarmaya devam edeceğiz. İşgal devleti İsrail'in yetkililerinin bu yasa dışı baskınını haklı çıkarmak için öne sürdüğü asılsız iddiaları da reddediyoruz.”





Filistin: Al Jazeera'nın Ramallah'taki ofisinin kapatılması uluslararası hukukun ihlalidir

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Al Jazeera'nın Ramallah'taki ofisinin İsrail tarafından kapatılmasının uluslararası hukukun ihlali olduğunu açıkladı.





Filistin Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada "İsrail ordusunun Ramallah kentine baskını ve Katar'ın Al Jazeera yayın organının ofisini kapatması, uluslararası yasaların açık bir ihlalidir ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun işgali sona erdirme kararının hızla uygulanmasını gerektirir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Al Jazeera ofisine baskın ve kapatmanın, İsrail'in soykırım suçlarını tamamlama ve Batı Şeria'yı "ilhak" planları kapsamında olduğuna dikkat çekildi.

Uluslararası sessizliğin, aşırı sağcı İsrail hükümetini suç ve ihlallerini artırmada cesaretlendirdiğine vurgu yapılan açıklamada, bu durumun iki devletli çözüm temelinde barış müzakerelerinin canlandırılması imkanlarını da baltaladığı belirtildi.

Hamas'tan İsrail'e Al Jazeera tepkisi

Al Jazeera’nın kapatılmasına ilişkin Hamas Hareketi de yazılı açıklama yaptı.





Açıklamada, Hamas İsrail'in ofisi kapatarak gerçekleri gizlemeye çalıştığını, bu amaçla da gazetecileri hedef aldığını kaydetti.

Sınır Tanımayan Gazetecilerden İsrail'in Ramallah'taki Al Jazeera ofisini kapatmasına tepki

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), İsrail askerlerinin Al Jazeera'nın Ramallah'taki ofisini baskın düzenleyerek kapatmasına tepki gösterdi.





RSF'nin X hesabından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin dün Katar'a ait Al Jazeera yayın organının Ramallah'taki ofisine baskın düzenlediği, çalışanlarını tahliyeye zorladığı, bir muhabirin fotoğrafını yırttığı ve ofisi 45 gün boyunca kapatma kararı aldığı hatırlatıldı.





Bu baskına tepki gösteren RSF, İsrail'in Al-Jazeera'ya yönelik acımasız saldırılarını bir kez daha kınadığını bildirdi.

Medyaya baskı ve saldırıları artırıyor

İsrail, gazetecilere yönelik baskı ve saldırılar nedeniyle medya hakları grupları tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor.

Uluslararası gazetecilerin bağımsız olarak haber yapmasına izin vermeyen katil İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 153 gazeteci öldürdü.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'yi katlettiler

Al Jazeera'nin birçok muhabiri, Gazze’deki çatışmalar sırasında hayatını kaybetti veya yaralandı. Örneğin, 2022’de katil İsrail güçleri, tecrübeli Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile’yi Batı Şeria’daki Jenin'de öldürdü.





Bu olaylar, İsrail’in medyaya uyguladığı sıkı denetimi ve gazetecileri hedef alarak haberlerin dünyaya ulaşmasını engelleme çabalarını bir kez daha gözler önüne serdi.















