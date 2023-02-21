Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'da 27 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da 27 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu. Açıklamada, Batı Şeria'da yılbaşından itibaren gözaltına alınanların sayısının 950'ye ulaştığı kaydedildi.

16:23 . 21/02/2023 Salı
AA
Arşiv

Arşiv

Esirler Cemiyetinden yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Batı Şeria'da bu sabah gözaltına aldığı 27 Filistinliden 15'inin El-Halil'in güneyindeki El-Favar Mülteci Kampı'ndan olduğu belirtildi.

Açıklamada, Batı Şeria'da yılbaşından itibaren gözaltına alınanların sayısının 950'ye ulaştığı kaydedildi.

İsrail ordusunun açıklamasında ise Batı Şeria'da 9'u "terör eylemlerine katıldığı" iddiasıyla aranan toplam 20 kişinin gözaltına alındığı, ayrıca çeşitli silah ve mühimmatlara el konulduğu ifade edildi.

İsrail güçleri, bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine baskın düzenlemişti. İsrail güçleri ile Filistinliler arasında yaşanan arbedede, İsrail askerleri gerçek ve plastik mermilerle müdahale etmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.



#Filistin
#israil
#Batı Şeria
1 saat önce
default-profile-img
İsrail güçleri Batı Şeria'da 27 Filistinliyi gözaltına aldı
Polislerden çadır kentteki kız çocuğuna doğum günü sürprizi
Bina hasar tespiti ve sağlamlık testine yoğun ilgi
PKK kampında fotoğrafı ortaya çıkan İBB çalışanı Şafak Duran’ın 'örgüt üyeliği' davasında tanık dinlendi
Zelenskiy: Rus ordusunun Herson'a saldırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan çadır kenti ziyaret etti
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.