İsrail güçleri Batı Şeria'da 27 Filistinliyi gözaltına aldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile ortak basın toplantısı düzenledi. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, "Türkiye'deki depremler geçtiğimiz yüzyıl içinde yaşanan en büyük felaketlerden biri. Bu zor günlerde Türkiye ve Türk halkıyla dayanışmaya devam edeceğiz" dedi. Bakan Çavuşoğlu ise "Bu zor zamanda gösterdikleri dayanışma ve destek için İsrail devletine ve halkına teşekkür ederim." açıklamasını yaptı.