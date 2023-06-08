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İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli birinin evini yıktı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli tutuklu İslam el-Feruh'un evini yıktı. Bu arada yıkıma tepki gösteren mahalle sakini gençlerle İsrail askerleri arasında arbede çıktı. Askerler, gerçek ve plastik mermi kullanırken, Filistinliler taş atarak karşılık verdi. Olaylarda 16 Filistinli yaralandı; onlarcası atılan gazdan etkilendi.

11:07 . 8/06/2023 Perşembe
AA
Batı Şeria

Batı Şeria

İsrail ordusuna bağlı bir birim, Ramallah'ta Feruh'un ailesinin yaşadığı evin altına patlayıcı yerleştirdi. Patlama 4 katlı binanın ikinci katına kadar etkisini gösterdi.


Bu arada yıkıma tepki gösteren mahalle sakini gençlerle İsrail askerleri arasında arbede çıktı. Askerler, gerçek ve plastik mermi kullanırken, Filistinliler taş atarak karşılık verdi.


Olaylarda 16 Filistinli yaralandı; onlarcası atılan gazdan etkilendi.



Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından hazırlanan rapora göre, İsrail makamları 2023 başından mayıs sonuna kadar işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 104 yapıyı "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.


İsrail güçleri, saldırı düzenlemekle suçladığı Filistinlileri, gözaltı ve hapsin yanı sıra evlerini yıkarak da cezalandırılıyor.


Filistinli İslam el-Feruh, Batı Kudüs'te iki ayrı noktadaki otobüs durakları yakınında bombalı saldırı düzenleme suçlamasıyla 27 Aralık 2022'de gözaltına alınmıştı.



#İsrail
#Batı Şeria
#Filistin
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