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İsrail güçleri Batı Şeria'da Mülteci Kampı'na baskın düzenledi!

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Baskında 1 Filistinli hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

07:56 - 12/04/2024 Cuma
AA
El-Faria Mülteci Kampı
El-Faria Mülteci Kampı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.


Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, çok sayıda İsrail askeri, El-Faria Mülteci Kampı'nda Filistinlilerin evlerine baskın düzenledi. İsrail askerleri, baskınlara tepki gösteren Filistinlilere karşı gerçek mermi kullandı.


İsrail güçleri, baskın eşliğinde keşif amaçlı insansız hava araçlarını (İHA) kullandı.


Sağlık kaynakları, kampa düzenlenen baskında İsrail askerlerinin ateş açması sonucu başından vurulan Filistinli Muhammed İsam Şehmavi'nin hayatını kaybettiğini, 2 Filistinlinin de mermiyle yaralandığını aktardı.


Saldırılar artıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.



#batı şeria
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