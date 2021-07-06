Dünya İsrail güçleri Filistinlerin kullandığı su şebekesini yıktı Bölgenin ana su kaynağıydı
ORTADOĞU

İsrail güçleri Filistinlerin kullandığı su şebekesini yıktı: Bölgenin ana su kaynağıydı

İsrail Filistinlilerin tarım arazilerini sulamak için kullandıkları su şebekelerini yıktı. İki kilometre uzunluğundaki su şebekesi bölgede yaşayan yaklaşık bin Filistinliye hizmet verirken, şebekenin tarım arazileri için ana su kayağı olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
İsrail güçleri Filistinlerin kullandığı su şebekesini yıktı: Bölgenin ana su kaynağıydı
İsrail güçleri Filistinlerin kullandığı su şebekesini yıktı.

İsrail güçleri tarafından Batı Şeria’da bulunan El Halil kentine bağlı Masafer Yatta bölgesine baskın düzenlendi. Baskın sırasında İsrail güçleri, Filistinlilerin tarım arazilerin sulaması için ve günlük hayatta kullandığı su şebekesini yıktı. İki kilometre uzunluğundaki su şebekesi bölgede yaşayan yaklaşık bin Filistinliye hizmet verirken, şebekenin tarım arazileri için ana su kayağı olduğu öğrenildi.

20 EV YIKIMLA KARŞI KARŞIYA

Masafer Yatta bölgesindeki İsrail Yerleşimlere Direnme Komite koordinatörü Rateb Al-Jabour, “İsrail güçleri bölgeyi kuşattı. Bölge halkının gelip gitmesini engelledi. Binden fazla insanın yaşadığı bölgenin ana su şebekesini kesti. İsrail güçleri, vatandaşları bölgeden zorla yerinden ettirmeyi amaçlıyor. Bölgede bulunan yaklaşık 20 ev ve su kuyusu yıkımla karşı karşıya. İsrail tarafının Filistinlilere yönelik baskıyı durdurması için uluslararası ve insani kuruluşlara sesleniyoruz” ifadelerini kullandı.

İşgalci İsrail'in zulmü dinmiyor: Batı Şeria'da vurulan Filistinli şehit oldu
DÜNYA
İşgalci İsrail'in zulmü dinmiyor: Batı Şeria'da vurulan Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçleri yine saldırdı: 87 Filistinli yaralandı
DÜNYA
İşgalci İsrail güçleri yine saldırdı: 87 Filistinli yaralandı
Abone Ol Google News
Vatandaş barikat kurdu

Vatandaş barikat kurdu

​Bursa'da sel suları önüne kattığı her şeyi sürükledi.
Bu acıya yürek dayanmaz

Bu acıya yürek dayanmaz

Vefat eden 8,5 aylık hamile Esra ile yeğeni Taha toprağa verildi.
Alman medyası TOGGu yazdı: Türkiye iddialı bir hedef peşinde

​Başkan transferi resmen duyurdu.

"Güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum. Allah razı olsun."

An-26 tipi uçak 22 kişiyi taşıyordu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.