Dünya İsrail güçlerinden Batı Şeria ve Doğu Kudüste gece baskını 12 Filistinli gözaltında
ORTADOĞU

İsrail güçlerinden Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gece baskını: 12 Filistinli gözaltında

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te çeşitli iddialarla 12 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin gece saatlerinde Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün bazı bölgelerine baskınlar düzenlediği belirtildi.
Söz konusu baskınlarda aralarında çocukların da bulunduğu 12 Filistinlinin çeşitli iddialarla gözaltına alındığı kaydedildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te artık sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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İşgalci İsrail yüzlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa’ya girişine yine izin vermedi
FOTOĞRAF 12
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İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria’dan gelen yüzlerce Filistinlinin izni olmadığı gerekçesiyle Mescid-i Aksa’ya girişini engelledi.
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Cuma namazını işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da kılmak isteyen Filistinliler sabahtan itibaren Eski Şehir bölgesinin kapılarında kurulan bariyerlerin önünde toplandı.
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Burada zaman zaman gerilimi artıran İsrail polisleri, Harem-i Şerif'e girişine izin vermediği Filistinlileri otobüslerle Batı Şeria'ya geri gönderdi.
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Böylece yüzlerce Filistinli, Mescid-i Aksa’da kılınan cuma namazına iştirak edemedi.
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İsrail polisi, geçen hafta da Batı Şeria'dan gelen onlarca Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermemişti.
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İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi sakinlerinin Kudüs’e gelişleri için izin istiyor.
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Öte yandan Harem-i Şerif'te okunan cuma hutbesinde, Müslümanların Aksa'yı yalnız bırakmaması çağrısı yapıldı.
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İmam Şeyh Muhammed Serandeh, okuduğu hutbede, Mescid-i Aksa'nın şu an mazlum olduğunu ve zulmün ilelebet sürmeyeceğini vurguladı.
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Filistinlilerin Harem-i Şerif'e sahip çıkmaya devam edeceğini belirten Şeyh Serandeh, Mescid-i Aksa için dua etti.
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Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşullarına ve İsrail polisinin engellemelerine rağmen Harem-i Şerif'te kılınan cuma namazına 10 bin kişinin iştirak ettiği belirtildi.
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İsrail yüzlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa’ya girişine izin vermedi
Title
İsrail yüzlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa’ya girişine izin vermedi
İşgalci İsrail yüzlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa’ya girişine yine izin vermedi
İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'dan gelen yüzlerce Filistinlinin "izni olmadığı" gerekçesiyle Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi. Harem-i Şerif'te okunan cuma hutbesinde, Müslümanların Aksa'yı yalnız bırakmaması çağrısı yapıldı

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İşgalci İsrail askerinden alçak saldırı: Savunmasız Filistinli genci silahla ağır yaraladı
Filistinliler 2021 yılının ilk gününde yine İsrail zulmü ile karşı karşıya kaldı. İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Hebron kentinin Yatta bölgesinde Filistinlilere ait bir jeneratöre el koymaya çalıştı. Filistinliler İsrail askerlerinin girişimini engellemeye çalıştığı sırada arbede çıktı. Filistin Sağlık Bakanlığı, çıkan arbedede İsrail güçlerinin ateş açması sonucu bir kişinin ağır yaralandığını duyurdu. Kudüs'teki bir hastaneye kaldırılan Filistinlinin tedavi altına alındığı, durumunun ağır olduğu ifade edildi.


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