İsrail hapishanesinde 90 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu yoğun bakımda

Filistinli Esirler Cemiyeti avukatlarından Cevad Bolus, yaptığı yazılı açıklamada, Kavasime'nin tedavi gördüğü Kaplan Tıp Merkezi'nde sağlık durumunun kötüye gittiğini belirtti.

Bolus, bunun üzerine Kavasime'nin tıp merkezinin yoğun bakım ünitesine kaldırıldığını kaydetti.

ANİ ÖLÜM TEHLİKESİ VAR

Filistinli avukat, Kavasime'nin sağlık durumunun çok kritik olduğunu, ani ölüm tehlikesi bulunduğunu, görülen semptomların sinir sisteminde ciddi bir düşüş olduğunu gösterdiğini ve beyinde ciddi hasarlara yol açabileceğini ifade etti.

Bolus ayrıca cezaevi yönetiminin, 73 gündür açlık grevinde bulunan Ala el-A'rac ile 64 gündür açlık grevini sürdüren Hişam Ebu Hevvaş'ı da sağlık durumlarının kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırdığını aktardı.

OYNAT 00:55 İşgalci İsrail askerleri Mevlid Kandili için toplanan Filistinlilere saldırdı İşgalci İsrail güçleri, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) doğumunun yıl dönümü olan Mevlid Kandili'ni kutlamak için Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, ses bombaları ve tazyikli su ile saldırdı. İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırıları sonucu 60 kişinin yaralandığı ifade edildi. Öte yandan İsrail güçleri tarafından aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 11 Filistinlinin de gözaltına alındığı kaydedildi. BiP'te paylaş

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İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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Filistin Esir Cemiyetinin verilerine göre, 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla İsrail hapishanelerinde 520'si "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 650 Filistinli bulunuyor. Bunların yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.

DÜNYA İsrail yönetimi hakkında çarpıcı iddia: İran'ın nükleer tesislerini vurabilmek için 1,5 milyar dolar fon ayırdı