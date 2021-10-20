Dünya İsrail hapishanesinde 90 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu yoğun bakımda
ORTADOĞU

İsrail hapishanesinde 90 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu yoğun bakımda

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için 90 gündür açlık grevinde olan 24 yaşındaki Filistinli Mikdad el-Kavasime yoğun bakıma kaldırıldı.

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Haber Merkezi AA
İsrail hapishanesinde 90 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu yoğun bakımda
Mikdad el-Kavasime

Filistinli Esirler Cemiyeti avukatlarından Cevad Bolus, yaptığı yazılı açıklamada, Kavasime'nin tedavi gördüğü Kaplan Tıp Merkezi'nde sağlık durumunun kötüye gittiğini belirtti.

Bolus, bunun üzerine Kavasime'nin tıp merkezinin yoğun bakım ünitesine kaldırıldığını kaydetti.

ANİ ÖLÜM TEHLİKESİ VAR

  • Filistinli avukat, Kavasime'nin sağlık durumunun çok kritik olduğunu, ani ölüm tehlikesi bulunduğunu, görülen semptomların sinir sisteminde ciddi bir düşüş olduğunu gösterdiğini ve beyinde ciddi hasarlara yol açabileceğini ifade etti.

Bolus ayrıca cezaevi yönetiminin, 73 gündür açlık grevinde bulunan Ala el-A'rac ile 64 gündür açlık grevini sürdüren Hişam Ebu Hevvaş'ı da sağlık durumlarının kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırdığını aktardı.

İşgalci İsrail askerleri Mevlid Kandili için toplanan Filistinlilere saldırdı
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İşgalci İsrail askerleri Mevlid Kandili için toplanan Filistinlilere saldırdı
İşgalci İsrail güçleri, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) doğumunun yıl dönümü olan Mevlid Kandili'ni kutlamak için Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, ses bombaları ve tazyikli su ile saldırdı. İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırıları sonucu 60 kişinin yaralandığı ifade edildi. Öte yandan İsrail güçleri tarafından aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 11 Filistinlinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin Esir Cemiyetinin verilerine göre, 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla İsrail hapishanelerinde 520'si "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 650 Filistinli bulunuyor. Bunların yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.

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İşgalci İsrail Şam Kapısı'nda Filistinlilere saldırdı
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İşgalci İsrail Şam Kapısı'nda Filistinlilere saldırdı
İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda bulunan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla saldırdı.

10 yaşındaki bir Filistinli çocuk yaralandı, 2'si kadın 4 Filistinli de gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında fotoğrafçı Ahmed Ebu Sobeih ve gazeteci Nisreen Salem'in bulunduğu belirtildi.
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