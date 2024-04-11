|
Dünya

İsrail hastanenin yanındaki halk pazarını bombaladı

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze kentinde bir halk pazarını bombalaması sonucu en az 8 Filistinli hayatını kaybetti. Görgü tanıkları da İsrail ordusunun Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi karşısında bulunan bir evi vurduğunu, çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu aktardı.

19:02 - 11/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 19:09 - 11/04/2024 Perşembe
AA
İsrail Gazze'de halk pazarını vurdu.
İsrail Gazze'de halk pazarını vurdu.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun bayramın ikinci gününde Gazze kentinin merkezinde bulunan bir halk pazarını bombalaması sonucu en az 8 kişi öldü, birçok kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları: Hastane karşısındaki evi vurdular

Görgü tanıkları da İsrail ordusunun Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi karşısında bulunan bir evi vurduğunu, çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu aktardı.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde de bir evi hedef aldığını ifade etti.



Terör devleti sivilleri vurmayı sürdürüyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısını sabah saatlerinden bu yana sürdürdüğü kara saldırılarıyla eş zamanlı olarak havadan ve topçu atışlarıyla da vurmaya devam ediyor.

Filistinli direnişçiler ile İsrail askerleri arasında çatışmaların yaşandığı bölgede İsrail ordusunun bir evi ve bir okulu hedef alan saldırılarında 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de yaralandığı bildirilmişti.



#İsrail
#Gazze
#Hastane
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 Bursluluk Sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İOKBS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?