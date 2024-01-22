İsrail için özel mahkeme kurulsun

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi çatısı altında mahkeme kurulmasını önerdi. MAZLUMDER Genel Başkanı Kaya Kartal, mevcut yapısıyla BM Güvenlik Konseyi’nin İsrail aleyhinde mahkeme oluşturmasının mümkün görünmediğini, ancak “geçici bir yol ve zorlayıcı bir adım olarak” konsey çatısı altında, Afrika, Latin Amerika ve Asya ülkelerinin desteğiyle bir mahkeme kurulabileceğini söyledi. Kartal, MAZLUMDER tarafından, İsrail’in Filistinlilere yönelik işlediği soykırım suçunu ortaya koymak için hazırlanan “Gazze Raporu 2023: İnsanlığın Gözleri Önünde Yaşanmış Soykırım” başlıklı rapora, saldırılardan etkilenen siviller, doktor, akademisyen, avukat, basın mensubu ve hak savunucularının da katkı verdiğini bildirdi.

ULUSLARARASI MEKANİZMALAR ÇALIŞMAYA ZORLAMALI

Kartal, İsrail’in, işlediği savaş ve insanlık suçları nedeniyle yargılanması gerektiğini vurguladı. Zulme karşı çıkan devletlerin uluslararası mekanizmaları çalışmaya zorlaması gerektiğini savunan Kartal, şöyle konuştu: “Mevcut yapısıyla BM Güvenlik Konseyi’nin İsrail aleyhinde mahkeme oluşturması mümkün görünmemektedir. Ancak geçici bir yol ve zorlayıcı bir adım olarak BM Genel Kurulu çatısı altında, Afrika, Latin Amerika ve Asya ülkelerinin desteğiyle bir mahkeme desteklenebilir ve kurulabilir. Veto edilme ihtimali bulunmayan bu mahkeme, Filistin topraklarında İsrail tarafından işlenen savaş suçlarını yargı yoluna taşıyabilir. Alınacak kararlar bağlayıcı olmasa bile bu yolla en azından farkındalık oluşmasına hizmet edilebilir.”

İŞGAL VE ZULÜM ZİRVEYE ÇIKTI

7 Ekim tarihini ve bu tarihte gerçekleşen işgali yarma operasyonunu, sorunun başlangıcı olarak değil, İsrail işgaline karşı 1967’den beri süregelen direnişin bir aşaması olarak gördüklerini söyleyen Kartal, İsrail’in “cinnete dönen saldırılarını” da meşru bir savunma olarak değil “işgalin ve zulmün zirveye çıktığı yeni bir süreç” olarak değerlendirdiklerini vurguladı. Kartal, İsrail rejiminin, “küresel ve bölgesel barışın önündeki en büyük engellerden

biri” olduğunu söyledi.







