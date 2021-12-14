Dünya İsrail ile BAE arasına İran girdi
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İsrail ile BAE arasına İran girdi

Uzun süredir gergin ilişkilere sahip olan İran ve BAE, son zamanlarda müzakerelere başlamış ve iş birliğine yönelik adımlar atmıştı. Fakat iki devletin arasına İran girdi. İsrail gazetesi Hayom, Tel Aviv’in, son dönemde İran’la yakınlaştığı gerekçesiyle Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) Demir Kubbe ile Davud Sapanı adlı savunma sistemlerini satmayı reddettiğini yazdı

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Dış Haberler Yeni Şafak
​İsrail ile BAE arasına İran girdi
Naftali Bennett-Muhammed bin Zayed

İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in Abu Dabi’ye ilk ziyareti sırasında dikkat çeken bir iddia geldi. İsrail gazetesi Hayom, Tel Aviv’in, son dönemde İran’la yakınlaştığı gerekçesiyle Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) Demir Kubbe ile Davud Sapanı adlı savunma sistemlerini satmayı reddettiğini yazdı.

Haberde, söz konusu savunma araçlarının değerinin milyarlarca doları bulduğu aktarıldı. Hayom’a göre İsrailli yetkililer, BAE’nin, Tel Aviv’in Tahran’a yönelik çekincelerini şantaj aracı olarak kullanabileceğinden korkuyor. Uzun süredir gergin ilişkilere sahip olan İran ve BAE, son zamanlarda müzakerelere başlamış ve iş birliğine yönelik adımlar atmıştı. Bu da geçen yıl BAE ile ilişkilerini normalleştiren İsrail’i endişelendiriyor.

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