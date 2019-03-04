İsrail'le normalleşme 'İsrail ile normalleşme haramdır' Kuveyt Parlamentosu Başkanı Merzuk el-Ganim; İsrail ile normalleşmenin siyasi olarak haram, ahlaki olarak yasak olduğunu söyledi. Ganim, Kudüs'e zafer getirecek olanların bunun şartlarını yerine getirmeleri ve meydana inmeleri gerektiğine dikkati çekti.

Haber Merkezi 04 Mart 2019, 10:10 Son Güncelleme: 04 Mart 2019, 10:25 AA