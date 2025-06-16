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İsrail, İran'a yeni hava saldırısı başlattı

İsrail, İran'a yeni hava saldırısı başlattı

09:5016/06/2025, Pazartesi
DHA
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İsrail, İran'a yeni hava saldırısı başlattı
İsrail, İran'a yeni hava saldırısı başlattı

Ortadoğu'da gerilim tırmanıyor. İsrail ordusu, İran'ın batı bölgelerine yeni hava saldırıları başlattığını duyurdu.

İsrail ordusu, İran'ın batı bölgelerine yeni hava saldırıları başlattığını duyurdu.


İsrail ordusu, İran'ın batı bölgelerine yeni hava saldırıları başlattığını belirterek, okulların kapatılması da dahil olmak üzere kamu güvenliği kurallarının 17 Haziran 20.00'ye kadar uzatıldığını açıkladı.


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İsrail, İran'a yeni hava saldırısı başlattı
Dünya
16 Haziran, Pazartesi


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