İsrail İran’ı vurmakla tehdit etti

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, Likud üyesi bakanlarla yaptığı toplantıda, İsrail’in İran saldırısına vereceği yanıtı ele aldı. Netanyahu’nun, “İran saldırının ne zaman geleceğini bilmeden gergin bir şekilde beklemeli, tıpkı İsrail’e aynısını yaptığı gibi” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

SINIRLI BİR SALDIRI PLANLANDI

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de İran’ın düzenlediği saldırıya değinerek, “İsrail topraklarına bu kadar çok füze ve İHA fırlatılmasına bir yanıt vereceğiz" dedi. İsrail Hava Kuvvetleri açıklamasında ise İran'a yönelik muhtemel bir saldırı için yürütülen hazırlıkların tamamlandığı bildirildi. İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail'in İran'a kontrol edebilmesine imkan verecek, karşılık veremeyeceği ve bölgeyi kapsamlı bir savaşa sürüklemeyeceği, cevap veremeyeceği sınırlı bir saldırı planladığını duyurdu.

SUİKAST OLABİLİR

İsrail Hava Kuvvetlerinin İran'a yönelik olası bir saldırı için yürüttüğü hazırlıkları tamamladığına işaret edilen yayında, saldırının ne şekilde olacağına dair bilgi verilmezken, İran'da suikast operasyonları ya da geniş çaplı bir elektronik saldırının da uzak görülmediği ifade edildi. Öte yandan İsrail’deki Kanal 12 Televizyonu, kaynak göstermediği haberinde, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı verilecek yanıt konusunda karar verdiğini öne sürdü.

TAHRAN’DA KIRMIZI ALARM

İsrail’den gelen açıklamalar sonrası İran’da alarm durumuna geçildi. Ülkede Hava Kuvvetleri başta olmak üzere, İran ordusunun kırmızı alarm durumuna geçtiği duyuruldu.

İRAN: ANINDA YANIT VERİRİZ

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, İsrail'in muhtemel saldırısına saniyeler içinde karşılık vereceklerini söyledi. İran'ın her türlü ihtimale hazır olduğunu belirten Bakıri, "Siyonistler ikinci hatayı yapmamalı çünkü İran'ın tepkisi daha sert, daha güçlü ve daha hızlı olacaktır." ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da, İsrail’in, İran'ın çıkarlarına ve güvenliğine yönelik saldırılarını tekrarlamaya kalkması durumunda Tahran'ın bir sonraki eyleminin kesin, hızlı ve kapsamlı olacağı konusunda Beyaz Saray'ı uyardıklarını söyledi.







